Пьяный бесправник «летел» по М10 со скоростью 199 км/ч и врезался в легковушку 5 25.01.2019, 19:45

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Фото с сайта ABW.by

63-летняя женщина погибла в результате ДТП на трассе М10 «Кобрин-Гомель-граница РФ».

Об этом сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 25 января около 12.20. Житель Лунинецкого района на Peugeot 407 ехал по трассе М10 в направлении Кобрина. На 333 километре при подъеме на мост он не выбрал безопасную скорость движения и врезался в попутный Peugeot 607.

В аварии погибла 63-летняя женщина, которая ехала на переднем пассажирском сиденье Peugeot 407.

Как выяснилось во время проверки, в 500-х метрах от места ДТП мобильная камера скорости зафиксировала, что Peugeot 407 ехал со скоростью 199 км/ч. Водитель автомобиля права управления транспортными средствами не имеет. В 2009-м его привлекали к административной ответственности за «пьяную езду». Освидетельствование показало, что на момент ДТП он также был пьян.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.