В Беларуси подорожал бензин 7 27.01.2019, 8:17

1,751

С воскресенья цены на топливо вернулись на прежний уровень после небольшого снижения.

Стоимость топлива на заправках сети "Белоруснефть" выросла с 27 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, сообщает belmarket.by.

С воскресенья бензин АИ-92 стоит 1,43 рубля, АИ-95 – 1,54 рубля, АИ-98 — 1,65 рубля, дизельное топливо – 1 рубль 54 копейки. В "Белоруснефти" объяснили увеличение цены ростом цен на нефть.

"В связи с тем, что с даты начала акционной кампании до 25 января цена на нефть выросла с 52-55 долларов до 60-62 долларов за баррель, скидочная акция в отраслевой сети АЗС завершается с 27 января", - рассказали в компании.

Напомним, стоимость всех видов топлива снизилась на заправках сети "Белоруснефть" в ночь на 3 января. Тогда цена дизельного топлива снизилась на копейку, бензинов — на две.