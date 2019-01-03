Жителю Калинковичей власти шесть лет не дают работать 2 3.01.2019, 9:23

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Как на самом деле «трудоустраивают» белорусов.

Беларусь – социально-ориентированное государство, любят повторять с экранов государственных телеканалов. Однако, очевидно, не для всего социума. К работе – не допускают, но пенсию по инвалидности назначить ни хотят. С такой отчаянной ситуацией столкнулся житель Калинковичей после операции на позвоночнике. История Василия Лужкова прозвучала в сюжете «Белсата».

Помочь, пока не поздно. В 2012-ом у жителя Калинковичей Василия Лужкова начали отниматься руки. На шейном позвонке обнаружили три грыжи. Оставался один выход – операционный стол и титановые пластины в шее.

«Оказался инвалидом, дали на год группу, до 2013 года», – вспоминает Василий Лужков.

Позже инвалидность сняли, но ограничения на работу – оставили. Выдержка из постановления одной из лечебных комиссий:

«Вредны тяжелые работы класса 3.1–3.3, связанные с подъемами, перемещением груза вручную (…), противопоказано пребывание в неудобной и (или) фиксированной позе более 25% рабочей смены».

Уже шесть лет Василий не может пройти врачебную комиссию для работы. Несмотря на направления из центра занятости и просьбы из местного исполкома, мужчину не берут даже дворником или сторожем. После операции житель Калинковичей даже овладел новой профессией – кочегар.

Продолжение – смотрите в видео.