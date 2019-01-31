Болтон: Желаю Мадуро тихой жизни на пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы 2 31.01.2019, 22:53

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Джон Болтон

Помощник президента США по национальной безопасности обратился с пожеланием к диктатору Венесуэлы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал правителю Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться предложенной амнистией, которую может объявить провозгласивший себя главой страны Хуан Гуаидо, и как можно скорее «двигаться дальше».

«Я желаю Николасу Мадуро и его главным советникам долгой и тихой жизни после отставки на хорошем пляже где-нибудь подальше от Венесуэлы», — написал он в Twitter.

Гуаидо допустил, что может объявить амнистию Мадуро и его окружению в случае, если в Венесуэле воцарится демократия. В среду в статье для газеты The New York Times он подтвердил, что такая идея еще существует, однако уточнил, что амнистию он думает распространить на тех, кто «не будет признан виновным в преступлениях против человечности». Затронет ли она Мадуро, он уже не уточнил.