Леонид Кулаков: Лукашенко сел в большую лужу 11 4.01.2019, 9:57

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Эту власть ненавидят все.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», защитник Куропат, лауреат Национальной премии в области защиты прав человека за 2018-ый год Леонид Кулаков вместе с сайтом Charter97.org подвел итоги прошлого года.

- Леонид, поздравляем вас с получением Национальной премии в области защиты прав человека за 2018 год.

- Большое спасибо. Премия стала для меня большой неожиданностью. Утром 31 декабря, как оказалось спустя 5 минут после публикации статьи о премии на «Хартии-97», мне позвонил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и начал радостно поздравлять.

Я еще тогда удивился, с чем это он меня поздравляет. С Новым годом ведь еще рано... В общем, я был просто в шоке. Не ожидал, что меня наградят такой почетной премией.

Я ведь, на самом деле, как вы написали в статье, «бросил вызов системе» не ради премий, а для себя и страны, поэтому не вижу в этом никакого геройства. Ведь кто, если не мы?

Тем не менее, приятно, что меня и мою деятельность отметили. Я постараюсь быть достойным награды.

- Прошедший год, безусловно, запомнится акциями протеста в урочище Куропаты, вы – постоянный участник акций в защиту национального мемориала. Почему события в урочище нашли такой отклик у вас в сердце?

- Мой ответ будет простым - не хочу, чтобы повторились события 30-40-ых годов. Не дай Бог нам пережить тот кошмар. Я считаю, что Куропаты - это маленькая Беларусь, и если мы не отстоим этот клочок земли, то не сможем защитить большую территорию.

- Продолжается подведение итогов уже ушедшего 2018-го года. Каким он был для Беларуси? Какие важнейшие события вы бы отметили?

- Подводя итоги 2018 года, я бы назвал защиту Куропат одним из важнейших событий. Ведь она объединила огромное количество людей с разными взглядами. Также в прошлом уже году мы праздновали 100-летие Белорусской Народной Республики. Я очень рад, что мне посчастливилось родиться в прекрасное время, когда наше государство празднует юбилей.

К сожалению, к 25 марта я был арестован и сейчас на мне висят сутки, за которые меня в любое время могут снова арестовать, но я могу смело смотреть людям в глаза и говорить, что судим и мне ни капельки не стыдно.

И конечно же, как не отметить скандальный декрет Лукашенко о «тунеядцах», который вызвал «фурор».

- Действительно, многие считают возвращение декрета о «тунеядцах» одним из самых главных событий уходящего года. Как люди реагируют на этот декрет? Может ли он вызвать новые акция протеста, ведь под его действия попадает полмиллиона белорусов?

- Ваш вопрос по адресу. Конечно, вызовут. Таких, как я, записанных в «тунеядцы», в нашей стране действительно сотни тысяч. Мне 59 лет, я считаю, что давно заработал на спокойную старость. Всю жизнь работал, платил налоги и так далее, а очутился в почти 60 лет в звании «тунеядца». Это обидно.

Знаете, мне хочется пойти на эту «тунеядскую комиссию» и сказать: дайте работу, но я инакомыслящий. Я ненавижу действующую власть, я член независимого профсоюза и как ходил на Площадь, так и буду ходить, но я готов добросовестно работать. Что они мне ответят?

Не секрет, что власти очень бояться инакомыслящих людей, а ведь нас очень и очень много.

Протесты будут. Эту власть ненавидят все.

В 2017 году меня декрет № 3, против которого по всей Беларуси прошла волна протестов, не коснулся, но я все равно выходил на Марши рассерженных белорусов, потому что знал - в этот раз меня не коснулось, но может коснуться завтра. Так и вышло.

Белорусы будут протестовать, ведь практически во всех семьях есть люди, которые из-за катастрофической ситуации в стране не могут устроиться на работу. И за них нужно будет оплачивать повышенную коммуналку. То есть, это коснется не только безработных, но и работающих. Зарплаты в стране мизерные, людям придется отдавать последнее. Ну и как в такой ситуации можно действовать? Власти сами подталкивают нас к массовому бунту.

- Каким 2018-й год бы для простых белорусов в плане благосостояния, отразился ли он на кошельках?

- Скажу так, 2018-ый был сложным, но ситуация, к сожалению, выглядит так, что дальше будет все хуже и хуже. С кем я ни общаюсь - соседи, знакомые, да даже просто с людьми в очереди в магазине - весь народ плюется и желает избавиться от действующей власти. Они прямым текстом и говорят, не подбирая выражений — поганая власть.

Знаете, у меня такое чувство, что люди скоро сами выйдут на Площадь, без лидера. Нам уже невыносимо так жить: в нищете, бесправии и при самодурстве правительства.

Столько лет бороться с коррупцией, которая как гидра — отрубишь одну голову, вырастет еще несколько новых. Смысл от этой «борьбы» с которой Лукашенко пришел к власти?! Он наоборот размножил коррупцию.

Сами чиновники жируют. Они обирают народ, чтобы еще лучше жить, строить себе дворцы, а простым белорусам — декрет.

- Каким будет ваш прогноз на 2019-ый год? Что бы вы пожелали белорусам в наступившем новом году?

- Знаете, у меня было такое ощущение, что в новогоднюю ночь Лукашенко повторит легендарную фразу и скажет: «Я устал, я ухожу». Ох, с какой я надеждой этого ждал, но увы.

Чего только стоит его пустое поздравление. Он перестал давать обещания, раньше он любил это делать, а сейчас молчит. Ему просто нечего сказать. Лукашенко сел в большую лужу. Ему уже ничего не поможет.

Повторюсь, уверен, что без Площади не обойдемся. Возможно, акций протеста будет несколько. Даже «шунявки» ничего не смогут сделать. На всех тюрем не хватит.

А белорусам пожелаю бороться за свои права, свободу, счастье для себя и своих детей. За нас этого никто не сделает. За нас никто будущее наших детей не отстоит. Мы должны быть на Площади. Только так и никак иначе.