Ирина Костевич о «тунеядцах»: Мы не поставили жирную точку 83 4.01.2019, 12:54

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Ирина Костевич

Фото: БелТА

Власти продолжат работать по декрету.

Министр труда Ирина Костевич затронула тему декрета о «тунеядцах» и заявила, что работа по декрету продолжится, пишет tut.by.

— Будем совершенствовать сам нормативно-правовой акт. Это процесс работы. Мы не поставили жирную точку, — сказала министр. При этом Ирина Костевич отметила положительные стороны базы данных по не занятым в экономике.

— Чем хороша база не занятых в экономике — уникальный инструмент, что происходит на рынке труда, — сказала министр. — Мы увидели новые направления занятости человека. База — механизм, который поможет по-другому взглянуть в ситуацию на рынке труда.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».