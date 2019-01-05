Год борьбы со строительством под Брестом аккумуляторного завода 5.01.2019, 10:20

Хронология событий.

«Брестская газета» вспомнила основные события борьбы против появления под Брестом завода АКБ.

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5 января 2018 года

У стройплощадки аккумуляторного завода впервые собрались несколько десятков жителей Бреста и района, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы, касающиеся появления данного производства. Больше всего людей возмутило то, что общественные обсуждения отчета о воздействии на окружающую среду завода провели формально. Заверения чиновников и представителей завода, что предприятие абсолютно безопасно и не причинит вреда людям и окружающей среде, не убедили местных жителей, собравшихся у стройки. Они заявили, что сбор подписей против завода, уже начатый в районе, будет вестись и в областном центре.

11 января

В администрации СЭЗ прошла пресс-конференция для СМИ на тему завода, строительство которого к тому времени стало темой №1 в регионе.

«Вы даже не представляете, насколько в Беларуси сложно построить новый завод. Сотни экспертных подписей от различных государственных организаций. Каждый эксперт, ставя свою подпись, четко понимает, чем он рискует», – сказал тогда гендиректор Первой аккумуляторной компании Виктор Лемешевский (аккумуляторный завод под Брестом является структурным подразделением компании).

Тогда же он произнес фразу «свинец – не тополиный пух», которая до сих пор на слуху.

15 января

В деревне Тельмы-1 Брестского района состоялось рассмотрение коллективного обращения жителей района и Бреста по вопросам строительства аккумуляторного завода в 4 километрах от областного центра. Местные власти, администрация СЭЗ «Брест», руководство завода и Первой аккумуляторной компании почти 4 часа отвечали на вопросы и убеждали людей, что завод безопасен и никаких нарушений при реализации проекта нет. Встреча закончилась под крики «Позор».

22 января

Собранные против строительства завода подписи передали в Администрацию президента в Минске. Всего собрали 36 809 подписей. В Администрацию передали копии подписных листов и обращение Александру Лукашенко на 14 страницах.

Источник: b-g.by

23 февраля

В редакции «БГ» прошла вошла первая пресс-конференция представителей инициативной группы против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр».

Сразу после нее были задержаны и доставлены в ИВС блогеры Сергей Петрухин иАлександр Кабанов, которые собирались 25 февраля вышли на площадь Ленина в знак протеста против завода. Позже их оштрафовали на крупные суммы за нарушение закона о массовых мероприятиях.

На протяжении всего года блогеров неоднократно привлекали к административной ответственности, штрафовали и закрывали в ИВС, однако Петрухин и Кабанов продолжают освещать борьбу против завода.

4 марта

В полдень на площади Ленина в Бресте собралось более 70 человек, многие из которых пришли с семечками, зерном, хлебом, чтобы покормить голубей. Те, кто не взял с собой корм, наблюдали за происходящим.

Противники строительства аккумуляторного завода «АйПауэр» присоединились к активисту Александру Кабанову, который сразу после суда над ним 28 февраля заявил, что в воскресенье 4 марта выйдет на площадь кормить голубей и тем самым выразить свой протест.

С тех пор такие акции проходили в городе каждое воскресенье. В разное время на них приходило от 20 до до более 250 человек.

Еженедельные акции по кормлению голубей весь год проходили под пристальным вниманием милиции. Неоднократно их участников задерживали и привлекали к административной ответственности. Доходило и до вмешательства ОМОНа.

16 марта

В Брестском облисполкоме состоялась встреча противников завода с комиссией, которая была создана после коллективного обращения жителей Бреста и района в Администрацию президента. В нее вошли чиновники из Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, МЧС, Минздрава, Министерства транспорта, Государственного комитета по стандартизации и Брестского облисполкома.

Источник: b-g.by

Большую часть вопросов задали представители инициативной группы Демьян Лепесевич и Дмитрий Бекалюк, но они остались не удовлетворены большинством ответов. Встреча длилась пять часов вместо запланированных двух и закончилась скандированием лозунга «Нет заводу».

17 марта

На ютуб-канале появился анонсированный ранее клип «Жить», посвященный негативному отношению жителей Бреста и Брестского района появлению в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. С помощью ролика горожане в очередной раз попытались обратить внимание чиновников и общественности на строительство потенциально опасного производства, которое, по их мнению, ведется с многочисленными нарушениями.

27 марта

Суд Московского района г. Бреста огласил решение по гражданскому иску о приостановлении хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр» до проведения повторных общественных слушаний по строительству завода АКБ. Суд пришел к выводу, что каких-либо доказательств в области охраны окружающей среды, причинения экологического вреда или создания опасности причинения такого вреда в будущем инициативной группой не было представлено и в судебном заседании не добыто.

Вердикт суда – в иске отказать.

Источник: b-g.by

17 апреля

Инициативная группа получила ответ на свое обращение в Администрацию президента, которое вместе с подписями было направлено в конце февраля. Правительственная комиссия, которая была создана для проверки фактов, изложенных в обращении, нарушений не нашла, но поблагодарила людей за небезразличное отношение к вопросам экологии. Активисты назвали ответ циничным: по их мнению, комиссия просто обобщила отписки, которые инициативная группа получила ранее.

29 апреля

Разрешенный властями митинг против завода, как потом окажется, единственный в 2018 году, прошел в парке воинов-интернационалистов в Бресте. На него пришли около 2 тысяч человек. Люди принесли с собой плакаты и желтые шары. В конце митинга была принята резолюция, в которой требовалось немедленно остановить строительство завода и принять меры по ликвидации незаконной свалки опасных свинецсодержащих отходов рядом с поселком Зеленый Бор Ивацевичского района. Свинцовая зола образовалась в результате деятельности другого завода Первой аккумуляторной компании – «Белинвестторг-Сплав» в Белоозерске.

2 мая

Активистку инициативной группы против строительства завода АКБ, врача-невролога Брестской центральной городской больницы Татьяну Фесикову уволили после митинга.

Официальная версия – в связи с приемом на работу нового сотрудника, но женщина уверена, что причина – ее борьба с заводом. Позже она попыталась добиться восстановления на работе через суд, но безуспешно.

Источник: b-g.by

17 мая

В соцсетях появились документы, которые якобы свидетельствуют о том, что польская сторона спонсирует борьбу активистов с заводом. Как было сказано в бумагах, получатель денежных переводов – правозащитник и активист Роман Кисляк.

Польская сторона опровергла эту информацию, а сам Кисляк высказал мнение, что «похоже, мы сильно прижали «АйПауэр» и группу компаний ПАК».

13 июня

В горисполкоме состоялась встреча инициативной группы с представителями аккумуляторного завода и 1АК-GROUP, экспертами в области экологии, представителями компании Microsoft, СМИ, руководством администрации СЭЗ «Брест». Вел встречу Александр Рогачук.

«Моя задача прежде всего, чтобы в Бресте не ухудшилась экологическая обстановка. И если данное предприятие будет непосредственно влиять на экологию города, я первый, еще раньше вас забью тревогу», – в конце встречи сказал Рогачук.

К слову, несмотря на многочисленные попытки инициативной группы поговорить на тему завода с председателем облисполкома Анатолием Лисом, им это не удалось.

Источник: b-g.by

25 июня

В Ивацевичском районе начался вывоз несанкционированных промышленных отходов, складированных возле поселка Зеленый Бор, в Бобруйский район, на полигон Вишневка. Вывоз отходов планировалось завершить не позднее 1 сентября 2018 года, однако в сроки не уложились: свинцовой золы оказалось гораздо больше чем планировалось.

14 октября

На площади Ленина впервые прошел несанкционированный митинг против завода. Несколько человек развернули растяжку с надписью против завода. На ее фоне выступили некоторые противники строительства завода: Сергей Петрухин, Александр Кабанов, оппозиционный политик Николай Статкевич и другие. Выступавшие отмечали, что власть сама толкает их выходить на площадь. Люди приветствовали их аплодисментами. В этот день на площади собралось около 130 человек.

После акции последовали многочисленные задержания, а потом и суды над людьми, которые вышли на площадь. Большинство из них было оштрафованы, некоторые провели сутки в ИВС. Люди жаловались на нечеловеческие условия в изоляторе.

19 октября

Активиста забрали поздно вечером в квартире, без повестки, на глазах у двоих маленьких детей. Почти трое суток он провел в ИВС, а потом был оштрафован за участие в несанкционированном митинге 14 октября.

«Исчерпав все свои возможности, я как гражданин Республики Беларусь считаю свою долгом бороться за сохранность Республики Беларусь, бороться за свое право жить в чистой окружающей среде. Понимая ту опасность, которую может принести строительство данного завода, я исполнил свой гражданский долг, высказал свое личное мнение по строительству данного завода, по проблеме, которую порождают власти, игнорируя наши обращения. Я считаю, что выйти на площадь меня вынудили власти, руководство города Бреста, отказав в проведении митинга, демонстрации, шествия. Я полностью отдаю и отдавал отчет своим действиям и сделал это осознанно», – сказал в суде Лепесевич.

17 ноября

Об этом во время прямой линии Демьяну Лепесевичу сообщила заместитель министра данного ведомства Ия Малкина. А спустя месяц стало известно, что проектировщик отозвал проектную документацию завода с повторной государственной экологической экспертизы, чтобы «дополнить обоснованиями по тем вопросам, которые были заданы в рамках обращений», поступивших от инициативной группы.

5 декабря

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды состоялась встреча инициативной группы, представителей завода АКБ, компании 1AK-GROUP, разработчика проекта, экологической экспертизы, Минздрава и др. Курировал встречу министр Андрей Худык. Разговор длился более 6 часов.

«Они отказываются учитывать все факты, которые мы предоставили. В том числе новые, которые ранее еще не озвучивались. На все вопросы, указывающие на явные нарушения, нам отвечали: «Да, нестыковки есть, но мы запустим завод и тогда будем смотреть», – прокомментировал итоги встречи представитель инициативной группы Сергей Гелис.

10 декабря

Кампания против строительства под Брестом аккумуляторного завода стала финалистом Национальной премии белорусских правозащитников в номинации «Лучшая правозащитная инициатива года».

На торжественное вручение в столицу приехали 14 активистов. На их одежде были наклейки с надписями против завода, с собой они принесли желтые шары с надписью «Жить».

2019 год

Борьба со строительством завода продолжается