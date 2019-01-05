Соболенко выиграла финал турнира в Шэньчжэне 4 5.01.2019, 11:45

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Арина Соболенко

На старте сезона белоруска завоевала третий титул в карьере.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко благодаря успеху на тай-брейке во втором сете и в решающей партии финала против американки Элисон Риске стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 750 тысяч долларов) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

— Тренер, спасибо за все! То есть я хочу сказать, что проделана хорошая работа, — поблагодарила Арина Дмитрия Турсунова во время чемпионской речи.

Статистика матча Соболенко — Риске

Попадание первой подачи: 71% — 62%

Выигрыш первой подачи: 67% — 68%

Выигрыш второй подачи: 68% — 49%

Эйсы: 6 — 5

Двойные ошибки: 2 — 6

Очки, выигранные на приеме: 39% — 33%

Реализация брейк-пойнтов: 27% (4 из 15) — 60% (3 из 5)

Все выигранные очки: 101 — 94

Напомним, что на пути к финалу турнира в Шэньчжэне Арина была сильнее немки Татьяны Марии (3:6, 6:3, 6:1) и россиянки Екатерины Александровой (6:3, 6:3). Еще одна россиянка Мария Шарапова из-за травмы отказалась от продолжения поединка при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко. В полуфинале Соболенко разгромила китаянку Ван Яфань — 6:2, 6:1.

Победа в Шэньчжэне позволила Арине пополнить очковую копилку на 220 пунктов и до 50 баллов сократить отставание от россиянки Дарьи Касаткиной, которая замыкает сейчас топ-10 мирового рейтинга.

Арина Соболенко традиционно успешно выступает в Китае, где в 2016 году выиграла свой первый турнир-«пятидесятитысячник», в 2017-м провела первый WTA-финал и в 2018-м впервые стала победительницей турнира категории «Премьер 5» — в Ухане. Всего на ее счету три титула WTA, добытые в американском Нью-Хейвене, Ухане и Шэньчжэне.