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Швейцария мобилизовала 4000 военных для охраны мирного саммита по Украине

  • 4.06.2024, 1:06
Швейцария мобилизовала 4000 военных для охраны мирного саммита по Украине

Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.

Армия Швейцарии мобилизует 4000 военнослужащих. Они будут помогать с охраной саммита мира, который организует Украина 15-16 июня.

Об этом сообщает El Mundo.

Как пишет издание, швейцарская армия с понедельника мобилизовала около 4000 военнослужащих. Они будут помогать в обеспечении безопасности мирного саммита по Украине, который состоится 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Саммит должны посетить лидеры 160 стран мира.

Военные, которые будут действовать до 19 июня, будут оказывать поддержку полиции в выполнении таких задач как охрана критически важных объектов, наблюдение за воздушным пространством и логистика.

Также правительство Швейцарии сообщило, что с 13 по 17 июня в районе саммита будут действовать определенные ограничения воздушного пространства. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов. Район будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18.

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