Джокович с травмой колена пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 3.06.2024, 23:34

Новак Джокович

В 1/8 финала серб обыграл аргентинца Серундоло в пяти сетах.

Первая ракетка мира вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв в пяти сетах аргентинца Франсиско Серундоло.

Джокович, действующий чемпион турнира, одержал победу над 27-м номером рейтинга ATP со счетом 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3.

Матч продолжался более четырех с половиной часов.

37-летний серб повредил колено в начале второго сета и несколько раз брал медицинский перерыв.

В предыдущем круге Джокович в пяти сетах победил итальянца Лоренцо Музетти, при этом матч закончился в три часа ночи.

Джокович одержал 370-ю победу на турнирах «Большого шлема» и стал рекордсменом по этому показателю, опередив Роджера Федерера (369).

В случае поражения Джокович бы лишился первой строчки в мировом рейтинге и впервые с 2009 года не смог бы выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

Джокович три раза побеждал на «Ролан Гаррос» — в 2016, 2021 и 2023 годах.