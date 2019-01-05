Александр Кабанов: Декрет о «тунеядцах» отменят люди 5.01.2019, 21:45

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Известный активист и блогер из Бреста рассказал о ожиданиях в наступившем году.

Известный брестский блогер и активист Александр Кабанов рассказал «Брестской газете», чем запомнился прошедший год и с чем связаны главные ожидания в году наступившем:

- Год запомнился знакомством с новыми людьми, клипом «Жить», сбором подписей, задержаниями, судами, множеством поездок, в основном с событиями, связанными с противостоянием строительству завода АКБ.

Ожидания на новый год: завод закроют, отменим декрет о «тунеядцах» – люди отменят, власти на это не способны. И наконец-то люди поймут, что всё, что происходит в нашей жизни, напрямую зависит от того, что происходит на предвыборных участках.