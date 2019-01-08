«Люди повывозили павильоны, чтобы не платить аренду» 5 8.01.2019, 12:08

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Как российский серый импорт уничтожает белорусские рынки.

Рыночная торговля умирает на глазах. Ранее на Солигорском рынке предприниматели дрались за места, сейчас просто бросают их пустыми. На один рабочий павильон – десять, двадцать пустых мест или закрытых боксов. Некоторые бизнесмены еще пытаются продать павильоны – но помещения никому не нужны.

«Люди позакрывались и повывозили павильоны, чтобы не платить аренду, сообщает «Белсат».

Ведь аренда сумасшедшая. И ежедневно, считай, вывозят, вывозят и вывозят», – рассказывает индивидуальный предприниматель Татьяна Кучинская.

Оборудовать роллетную кабину раньше стоило две с половиной тысячи долларов. Сейчас десятки павильонов стоят заброшенные – занимай кто хочет. Аренда места стоит 88 рублей в месяц, но желающих арендовать нет. Ведь покупателей мало, и они только в выходные дни.

«Я год назад пыталась продать свой павильон. За бесценок. Так даже никто не спросил цену», – говорит индивидуальный предприниматель Людмила Пушко.

Людмила торгует женской одеждой белорусского производства. Только в оборудование одного павильона она вложила когда-то 15 тысяч долларов, а сколько в одежду – не посчитать. Бросить павильон жалко, а хранить негде. Так и работает, по инерции.

Из того, что наторгует, ежемесячно нужно заплатить 129 рублей аренды, 76 рублей налога, плюс коммуналку. За месяц Людмила продает в среднем тридцать вещей. Год назад было вдвое больше. Но в декабре 2017-го продажи резко сократились. Экономный покупатель перешел к торговцам из Азии, которые демпингуют.

Многие рыночные предприниматели дорабатывают последние месяцы. Новый год для них обещает быть еще более тяжелым. Вводятся идентификационные марки на отдельные товары. Выполнить новую норму многие не смогут, так как нашим предпринимателям таких документов не дают оптовые торговцы.

«Приезжают на московские оптовые рынки, покупают товар оптом, им не дают сопроводительные документы. Вот как у нас были проблемы с этими сопроводительными документами. Ну и есть опасения, что та же ситуация будет происходить с идентификационными знаками», – говорит предприниматель Вячеслав Пилипук.

Предприниматели не могут влиять на серый импорт России. А вот оснований попасть на штраф или санкции на товар во время проверки становится на одно больше. Не решена проблема и с онлайн-чеками, которых россияне не всегда дают, а иметь их белорусам нужно.

«Предпринимательское сообщество надеется, что наши органы понимают эту ситуацию, и количество проверок будет соответствующим образом уменьшаться», – считает Вячеслав.

В Беларуси ежегодно увеличивается количество современных торговых центров и присутствие магазинов известных брендов. Поэтому платежеспособный покупатели с рынков уходят туда, где красиво, тепло и уютно. В этом году в Беларуси прибавилось 17 торговых центров – всего их сейчас почти 600. А вот рынков стало на три меньше. Сейчас их 386 на всю Беларусь.

Торговые центры заинтересованы в увеличении трафика. Для этого еще на стадии строительства продумывают и размещение магазинов, и свет, и температуру помещения. А маркетологи уже придумывают, чем завлечь к себе покупателя.

«Например, ярмарки ремесленников, активности для детей, детские спектакли и развлечения, мастер-классы, какие-то лекции интересных спикеров, которые были бы полезны», – приводит пример Екатерина Веряскина, руководитель отдела маркетинга и рекламы ТЦ «Галерея Минск».

Противостоять такому маркетингу рынки и мелкие предприниматели никогда не смогут. Поэтому им остается пользоваться только одним преимуществом – индивидуальный подход к каждому покупателю. Но похоже, что рынки просто постепенно исчезнут с карты Беларуси.