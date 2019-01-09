Хакер из «Шалтая-Болтая» заявил о сотрудничестве с ФСБ РФ 9.01.2019, 22:41

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Вышедший на свободу участник группировки «Анонимный интернационал» заявил, что группа получала указания с Лубянки.

Кураторы с Лубянки

Хакер из группировки «Анонимный интернационал» (также известной как «Шалтай-Болтай») Константин Тепляков заявил РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Это стало его первым заявлением после условно-досрочного освобождения из петербургской ИК-5.

«Связь с сотрудниками ФСБ держал [руководитель «Анонимного интернационала» Владимир] Аникеев. Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер», — рассказал Тепляков, уточнив, что члены группы проводили время в основном за рубежом.

Он утверждает, что лидер группировки не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты. «Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ, — рассказал Тепляков. — Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации».

Собеседник РБК добавил, что и до августа 2015 года понимал, что кто-то «дает указания и определяет направление» работы группы, но не мог с уверенностью утверждать, что это спецслужба.

Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами «Анонимного интернационала». «Был понятен уровень этих людей. И в принципе он совпал [с уровнем задержанных впоследствии офицеров ЦИБа]», — сказал Тепляков.

То, что в отношении хакеров из «Шалтая-Болтая» в итоге возбудили уголовное дело, Тепляков связывает с конфликтом внутри ФСБ: «Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность».

Аникеев ранее в беседе с РБК утверждал, что у группы не было никаких контактов с ФСБ. «Тепляков имеет косвенное отношение к группе, он выполнял случайные поручения, которые потом стали эпизодами дела. Он о группе знает чуть больше обычного обывателя. В Питер я мотался по своим личным делам, так как жил в этом городе», — заявил Аникеев, отвечая на вопрос РБК об утверждениях Теплякова.

«Дело «Шалтая»

Теплякову, Аникееву и другим членам «Анонимного интернационала» вменяли неправомерный доступ к охраняемой законом информации (ст. 272 УК). Они в том числе взломали переписку помощника президента РФ Андрея Белоусова, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова, признали следствие и суд. В блоге «Шалтая-Болтая» также публиковалось содержание почты пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления внутренней политики администрации президента РФ Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других чиновников.

«Проводился косметический ремонт»

В период активности «Шалтая-Болтая» у Теплякова, по его словам, была официальная работа: живя за рубежом, он занимался разработкой программного обеспечения, работал с агентством недвижимости, рекламой, управлял интернет-магазином. «В группе моя роль заключалась в том, что я создавал программное обеспечение и занимался анализом массивов. По сути, кроме меня и [Александра] Филинова (еще одного члена группы. — Прим.), ИТ-знаниями в группе никто не обладал. Остальные были журналисты, пиарщики и прочие «продавцы», — рассказал Тепляков.

«Задержали меня на трапе самолета. Сотрудники ФСБ выходили в мессенджеры под аккаунтами Аникеева, и я сообщил им, что прилетаю такого-то числа, таким-то рейсом. Они меня и встретили», — рассказал Тепляков.

Он также прокомментировал сведения о том, что «Анонимный интернационал» частично фальсифицировал переписку чиновников, выставляемую на продажу. «В материалах уголовного дела, действительно, такая информация проходила. Это были утверждения самих свидетелей (чиновников, чья переписка была взломана. – Прим.) — говорили, что это не их переписка, она сфальсифицирована, поэтому они претензий не имеют», — рассказал Тепляков. На самом деле группе было «мягко говоря, не до фальсификаций», утверждает собеседник РБК: «Ничего там дописывать и дополнять не требовалось. Вот убирать лишнее — это да, это было необходимо. Убирались личные контакты, нецензурная лексика — так, по мелочи. Проводился косметический ремонт, наводился лоск».

Тепляков утверждает, что следствие сфабриковало часть документов в деле: «Были сфальсифицированы материалы по эпизоду с Кисляковым из Сбербанка. Доказательства следствия строились на том, что якобы они на одном из серверов в текстовом файле нашли скопированную переписку, где мне передавались логин и пароль от почтового ящика. На основании этого эпизода меня в декабре 2016 года заключили под стражу, других эпизодов тогда еще не было. На самом деле я в тот период уже не имел отношения к происходящему с «Шалтаем-Болтаем», не поддерживал связей с организаторами и участниками группы», — рассказал Тепляков, объяснив, что его уход был связан с внутренним конфликтом в группе.

Тепляков, как и еще один член группы Александр Филинов, лишь частично признал вину. Обвиняемые обращали внимание суда на фальсификации, однако суд не принял их доводы во внимание, объяснил Тепляков.

Аникеев был задержан в октябре 2016 года и полностью признал вину; в декабре были задержаны Филинов и Тепляков. Аникеев в особом порядке получил два года колонии и освободился в августе прошлого года после вступления в силу закона о перезачете в срок наказания времени, проведенного до приговора под арестом. Филинов и Тепляков были приговорены к трем годам колонии. Оба дела рассматривал Мосгорсуд в закрытом режиме. По делу также проходят несколько человек, скрывшихся за рубежом, в том числе Александр Глазастиков, объявленный в розыск и заочно арестованный только в октябре прошлого года.