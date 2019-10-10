Зеленский проводит пресс-марафон в Киеве: онлайн-трансляция 10.10.2019, 10:15

Владимир Зеленский

Глава украинского государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Сегодня на фуд-корте Kyiv Food Market в бывшем здании завода "Арсенал" в Киеве проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Трансляцию ведет hromadske в YouTube.

Глава украинского государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Спикер Зеленского Юлия Мендель сообщала, что на пресс-марафон аккредитовалось более 300 журналистов.