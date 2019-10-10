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Зеленский проводит пресс-марафон в Киеве: онлайн-трансляция

  • 10.10.2019, 10:15
Зеленский проводит пресс-марафон в Киеве: онлайн-трансляция
Владимир Зеленский

Глава украинского государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Сегодня на фуд-корте Kyiv Food Market в бывшем здании завода "Арсенал" в Киеве проходит пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Трансляцию ведет hromadske в YouTube.

Глава украинского государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Спикер Зеленского Юлия Мендель сообщала, что на пресс-марафон аккредитовалось более 300 журналистов.


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