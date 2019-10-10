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Дмитрий Гудков: Лукашенко вдохновил московских полицаев

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  • 10.10.2019, 11:14
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Дмитрий Гудков: Лукашенко вдохновил московских полицаев
Дмитрий Гудков

Российский оппозиционный политик сравнил две диктатуры.

Лидер российской «Партии Перемен» Дмитрий Гудков написал в «Фейсбуке» о белорусском прейскуранте на услуги милиции:

«В Беларуси с минувшего января оппозиция уже оплачивает «услуги полиции» на митингах. То есть нынешний иск московских полицаев не просто так, он вдохновлен Александром Григорьевичем.

Даже цифры сопоставимы. С оппозиции (в частности, Александра Соловьева) полицаи требуют 18 миллионов рублей. А по белорусским законам акция от тысячи человек в центре города – это уже больше миллиона рублей (российских). Сверху нужно доложить расходы на зарплату, пенсии силовикам, лекарства и моющие средства (для них или дорог – неизвестно), расходы прочих организаций.

В общем, все, чего чиновничья душа пожелает, а извилина от фуражки наморщит. Так что братский славянский опыт мы переняли успешно.

Еще там, за Смоленском, есть, кто не помнит, смертная казнь, колхозы и ежегодные попытки дотянуть среднюю зарплату по стране до 500 у.е. Пока, впрочем, тщетные.

Нам есть, куда двигаться.

А на самом деле, что нас, что соседей очень жаль: жизнь под диктатором губит любую страну примерно одинаково».

Напомним, в начале года белорусское правительство определило расценки на услуги милиции, расходы на медобслуживание и уборку территории во время массовых мероприятий.

В нем указано, что после получения разрешения от властей (или отсутствия запрета) организатор мероприятия не позднее чем за два дня до даты проведения должен заключить договоры со службами: ОВД, медучреждением и организацией по уборке территории.

Основная статья расходов — услуги милиции по охране общественного порядка. Цена зависит от числа участников.


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