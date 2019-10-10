На заводе в Бобруйске рабочему на голову вылилось раскаленное масло 1 10.10.2019, 11:57

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39-летний мастер находился на участке фильтрации.

На Бобруйском заводе растительных масел 7 октября пострадал 39-летний старший мастер, руководивший сменой. Ему на голову вылилось раскаленное масло, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Пострадавший находился на участке фильтрации, когда из вертикального напорного пластинчатого фильтра на него пролилось раскаленное масло.

С термическими ожогами головы мужчину отвезли в больницу. Степень тяжести полученной травмы и обстоятельства произошедшего устанавливают.