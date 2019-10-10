Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала полька с украинскими корнями 1 10.10.2019, 15:25

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Ольга Токарчук

Фото: Maciej Kulczyński /PAP

Произведения Ольги Токарчук переведены на многие языки.

После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год — австрийцу Петеру Хандке.

Ольга Токарчук — польский прозаик молодого поколения, психолог по образованию. Родилась 29 января 1962 возле городка Зельона Гура, родители преподавали в сельскохозяйственном народном университете, покинув ради этого город. Родилась Ольга в семье выходцев из СССР. Бабушка будущего лауреата Нобелевской премии была украинкой.

Дебютировала Ольга Токарчук сборником стихов. В 1993 году вышел ее первый роман «Путь людей книги». Роман «Бегуны» принес ей самую престижную в стране литературную премию «Нике» (2008). Токарчук является также мастером короткой прозы. Критики относят Ольгу Токарчук к представителям так называемой «молодой прозы 1990-х годов». Ее произведения переведены на многие языки.

В мае 2018 года Ольге Токарчук присуждена Международная Букеровская премия — за роман «Бегуны» (польск. Bieguni, англ. Flights). Токарчук стала первой польской писательницей, получившей престижную награду. Премию в 50 000 фунтов стерлингов она разделит с переводчицей Дженнифер Крофт, которая «блестяще перевела» ее работу на английский язык. В 2019 году Токарчук входит в шорт-лист этой премии.