Российские власти не могут предложить людям ничего привлекательного
- 10.10.2019, 17:37
Новый «Крым» уже не хапнешь.
Проблема российских властей в том, что они не способны ничего привлекательного предложить людям (а на выборах - избирателям).
Российские власти не способны ничего предложить и людям, от которых ждут "рывка" и модернизации, кроме запретов, вторжения в частную жизнь, приостановки действия Конституции в части гражданских прав, избиения Росгвардией, пыток в полиции, тотальной прослушки, слежки и перлюстрации, пишет Дмитрий Милин для издания kasparov.ru.
Денег заработать своим трудом и честным предпринимательством власти тоже не могут предложить, ибо уверены, что деньги иметь положено только тем, кто у власти, чиновникам и "силовикам", а свой привластый круг допущенных к разворовыванию и разбазариванию бюджетных денег защищается недопуском остальных к выборам и тотальной фальсификации их результатов.
Концепция "продажи мнимого величия" пропагандистами по ТВ себя исчерпала.
Новый "Крым" уже не хапнешь.
Победу над ИГИЛ в Сирии и вывод войск в четвертый раз уже не продашь.
Мультики с новыми несуществующими ракетами никого не трогают.
Радости от того, что на Национальных проектах заработают друзья Путина и казнокрады с коррупционерами, население не испытывает, да и вообще не понимает, кому эти проекты нужны, кроме тех, кто на них будет разворовывать бюджетные деньги.
От "телевизора", который отвлекал от "холодильника", население отворачивается и с интересом начинает исследовать содержимое своих холодильников, которые властям заполнить нечем.
Более того, любым обещаниям "царя" никто не поверит и от по-настоящему нужных законопроектов все будут ждать только подвохов и обворовывания.
Это типичная ситуацию "цунгцванга", когда что ни делай, что ни говори — все ухудшает положение и рейтинги власти.
А Россия - это страна, в которой за один XX век случилось три революции.