На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва 11.10.2019, 10:24

Архивное фото

СМИ сообщают о ракетном ударе.

На иранском нефтяном танкере в Красном море произошли два взрыва с разницей в 20 минут, пишет Press TV (перевод - rbc.ru) со ссылкой на иранскую государственную танкерную компанию.

По данным компании, взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами.

Как отмечает иранское агентство ISNA (оно сообщает об одном взрыве), инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии. В результате были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал. По данным агентства, речь может идти о террористической атаке.