Вроцлав сделал бесплатным проезд в транспорте для людей с книгами лауреата Нобеля 1 11.10.2019, 22:21

Решение принял мэр польского города.

Мэр Вроцлава принял решение сделать бесплатным проезд в общественном транспорте 11-13 октября для людей с книгами Ольги Токарчук, которой накануне присудили Нобелевскую премию по литературе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт города Вроцлава.

"Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Сегодня эта новость распространилась по всему миру. Во Вроцлаве мы очень гордимся этим. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик решил, что любой, у кого будет книга ее авторства, сможет ездить на общественном транспорте бесплатно до конца недели", - говорится в сообщении.

Как объясняет власти города, такая акция направлена на продвижение польской нобелевского лауреата и одновременно является стимулом для поездок на общественном транспорте.

Ольга Токарчук - почетная гражданка Вроцлава - вчера стала лауреатом Нобелевской премии в области литературы за 2018. Это вторая полька, которая удостоилась этой премии.

"Это большой день для Вроцлава", - сказал Яцек Сутрик.