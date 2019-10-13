Ученые хотят отсканировать Землю с помощью лазеров

Ученые хотят отсканировать Землю с помощью лазеров7
- 13.10.2019, 18:40
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Исследователи решили оставить новым поколениям подробную карту планеты.
Ученые хотят отсканировать всю поверхность земли с помощью лазеров, чтобы создать самую точную карту планеты. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на The Guardian.
По словам исследователей, такая точная карта поможет в сохранении списка мировых культурных, экологических и геологических ценностей. Автором идеи является профессор из Университета штата Колорадо, археолог Крис Фишер, который ранее основал Архив Земли в ответ на климатический кризис.
"Мы потеряем значительную часть культурного наследия – археологических памятников и ландшафтов, а также экологического наследия – растений и животных. У нас есть очень мало времени, чтобы все задокументировать, прежде чем Земля кардинально изменится", – заявил Фишер.
Профессор надеется использовать технологию лидара авиационного базирования – метод сканирования, во время которого лазерные импульс направляются на поверхность Земли от аппарата, прикрепленного к летательному аппарату. Технология LIDAR основывается на обработке информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах.
В сочетании с данными о геолокации этот поход позволит ученым создать трехмерные карты местности. Стоит подчеркнуть, что данный метод уже позволил исследователям найти древние города в джунглях.
Также ученые получат изображения местности с потрясающей детализацией.
"Мы сможем рассмотреть на земле предметы около 20 см, размером со строительный кирпич", – добавил Фишер.