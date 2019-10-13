закрыть
13 октября 2019, воскресенье, 22:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые хотят отсканировать Землю с помощью лазеров

7
  • 13.10.2019, 18:40
  • 1,565
Ученые хотят отсканировать Землю с помощью лазеров

Исследователи решили оставить новым поколениям подробную карту планеты.

Ученые хотят отсканировать всю поверхность земли с помощью лазеров, чтобы создать самую точную карту планеты. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на The Guardian.

По словам исследователей, такая точная карта поможет в сохранении списка мировых культурных, экологических и геологических ценностей. Автором идеи является профессор из Университета штата Колорадо, археолог Крис Фишер, который ранее основал Архив Земли в ответ на климатический кризис.

"Мы потеряем значительную часть культурного наследия – археологических памятников и ландшафтов, а также экологического наследия – растений и животных. У нас есть очень мало времени, чтобы все задокументировать, прежде чем Земля кардинально изменится", – заявил Фишер.

Профессор надеется использовать технологию лидара авиационного базирования – метод сканирования, во время которого лазерные импульс направляются на поверхность Земли от аппарата, прикрепленного к летательному аппарату. Технология LIDAR основывается на обработке информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем, использующих явления поглощения и рассеяния света в оптически прозрачных средах.

В сочетании с данными о геолокации этот поход позволит ученым создать трехмерные карты местности. Стоит подчеркнуть, что данный метод уже позволил исследователям найти древние города в джунглях.

Также ученые получат изображения местности с потрясающей детализацией.

"Мы сможем рассмотреть на земле предметы около 20 см, размером со строительный кирпич", – добавил Фишер.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц