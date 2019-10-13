закрыть
13 октября 2019, воскресенье, 22:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Александр Сотник: В кафе в Минске моей жене подлили что-то

2
  • 13.10.2019, 22:15
  • 2,301
Александр Сотник: В кафе в Минске моей жене подлили что-то
Александр Сотник

Покинувший Россию блогер заявил, что его жена в Минске стала жертвой спецоперации ФСБ.

Покинувший Россию блогер Александр Сотник сообщил, что его жене в кафе в Минске что-то подсыпали, после чего она потеряла сознание. Он связывает происходящее с деятельностью ФСБ.

Об этом он написал 13 октября в Facebook.

"У меня есть все основания заявить, что моя жена вчера стала жертвой спецоперации ФСБ. Это случилось в Минске. Сейчас она дома, пока без сознания", – сообщил блогер.

В комментариях под постом он рассказал, что в кафе в Минске жене "подлили что-то".

Позже Сотник дал понять, что жену отследили через мобильный телефон, и обратился к ФСБ.

"Надо меньше фотографий постить, когда ты в дороге. ФСБ, ты только на гадости способна, да? Но на членов семьи-то зачем нападать? Даже Аль Капоне этого не делал. Мочи меня. Хотя "мы будем стоять не впереди, а сзади...". Так ведь, террорюга?" – написал он.

Блогер также отметил в комментариях, что его жена "оглохла на одно ухо, но жива".

В марте 2018 года Сотник сообщил, что из-за угроз в свой адрес уехал из России и эвакуировал семью.


популярное за неделю

Мнение

«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц