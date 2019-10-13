Александр Сотник: В кафе в Минске моей жене подлили что-то 2 13.10.2019, 22:15

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Александр Сотник

Покинувший Россию блогер заявил, что его жена в Минске стала жертвой спецоперации ФСБ.

Покинувший Россию блогер Александр Сотник сообщил, что его жене в кафе в Минске что-то подсыпали, после чего она потеряла сознание. Он связывает происходящее с деятельностью ФСБ.

Об этом он написал 13 октября в Facebook.

"У меня есть все основания заявить, что моя жена вчера стала жертвой спецоперации ФСБ. Это случилось в Минске. Сейчас она дома, пока без сознания", – сообщил блогер.

В комментариях под постом он рассказал, что в кафе в Минске жене "подлили что-то".

Позже Сотник дал понять, что жену отследили через мобильный телефон, и обратился к ФСБ.

"Надо меньше фотографий постить, когда ты в дороге. ФСБ, ты только на гадости способна, да? Но на членов семьи-то зачем нападать? Даже Аль Капоне этого не делал. Мочи меня. Хотя "мы будем стоять не впереди, а сзади...". Так ведь, террорюга?" – написал он.

Блогер также отметил в комментариях, что его жена "оглохла на одно ухо, но жива".

В марте 2018 года Сотник сообщил, что из-за угроз в свой адрес уехал из России и эвакуировал семью.