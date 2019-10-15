Якутский шаман Габышев: Надо изгнать демона 2 15.10.2019, 8:36

1,007

АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ

ФОТО: ЧИТА.РУ

Почему россияне поверили в поход на Москву.

Длинноволосый шаман пришел пешком с замерзшего Севера, волоча за собой телегу, пишет Антон Трояновский в статье для The New York Times (перевод — inosmi.ru).

Шаману теперь грозит заключение в психиатрическую лечебницу, и это напоминает то, как относились к инакомыслящим в СССР. Его адвокаты говорят, что на прошлой неделе в ФСБ (преемнице КГБ) им сказали, что их клиент нуждается в психиатрическом лечении.

«Это самое страшное — то, чего мы очень боялись, — сказал Борис Андреев, один из адвокатов.

В команде Александра Габышева говорят, что они будут бороться с попытками лишить его свободы, и на это может потребоваться не один месяц. А пока он находится в Якутске под подпиской о невыезде.

Патриотический угар, который затмил экономические проблемы России после аннексии Крыма в 2014 году в основном уменьшился, а располагаемые доходы населения по сравнению с 2013 годом существенно снизились. Россияне, которых подстегивает наличие доступа к дешевому, получающему широкое распространение и в основном не подвергающемуся цензуре высокоскоростному интернету, становятся смелее в своих высказываниях, поскольку знают, что даже если государственные СМИ игнорируют их мнение, их могут услышать миллионы людей в интернете.

Именно поэтому Дмитрий Баиров, таксист, акция которого позволила привлечь больше внимания к Александру Габышеву, редко выходит из дома без двух смартфонов в серой наплечной сумке, зарядного устройства в кармане и зажима для штатива, свисающего с карабина.

«Я вижу, что есть несправедливость — я слышу ее, я вижу ее, и я говорю о ней, — говорит Баиров и добавляет, что Ютуб «является единственным средством — как это называется?— свободы слова».

50-летний Александр Габышев, работавший раньше сварщиком, водопроводчиком и плотником, пришел к шаманизму — традиционной религии своего народа саха — более 10 лет назад, после смерти жены. По его словам, он более двух лет жил отшельником в сибирской тайге.

В конце августа он дошел до Улан-Удэ, пройдя за полгода около 2500 километров. Он предсказал, что тысячи людей присоединятся к нему во время его похода в Москву, куда он будет добираться два года, преодолев 8000 километров. Люди присоединятся, чтобы помочь ему изгнать Путина.

Информацию о его походе распространяли люди, проезжавшие мимо по трассе, размещая видеоролики, в которых шаман с редкой бородой говорит певучим голосом.

Дмитрий Баиров узнал о Габышеве от других видеоблогеров в Ютубе. В чате для таксистов в «Вайбере» он просил людей помочь шаману, когда тот приближался к Улан-Удэ.

Девятого сентября, после того, как власти задержали одного из единомышленников Габышева, Баиров подошел к мэру Игорю Шутенкову — это было рядом с самой известной достопримечательностью города, памятником в виде скульптурного изваяния головы Ленина высотой около восьми метров.

Шутенков при поддержке путинской партии «Единая Россия» только что победил на выборах популярного в городе кандидата от коммунистов. Выборы критики назвали сфальсифицированными. После того, как Баиров припарковал свой автомобиль на центральной площади в знак протеста против того, как власти обошлись к членам «отряда» шамана, неподалеку припарковали микроавтобус коммунисты, чтобы выразить свое несогласие с результатами выборов.

На следующий день под пристальным взглядом Ленина люди в штатском и в масках при поддержке омоновцев, размахивая топориками, бросились штурмовать два автомобиля, разбили стекла, затащили Баирова и политика-коммуниста в белый фургон без опознавательных знаков и уехали.

Свидетелем этого «налета» стала Анна Зуева, давняя ведущая местного провластного телеканала, она выложила видео в Ютуб, где оно получило около 800 тысяч просмотров. На следующий день она уволилась с работы и превратилась из «пропагандистского рупора» в критика-блогера.

«Я не хочу заключать сделку со своей совестью», — написала она в «Инстаграме». А позже в интервью добавила: «Люди больше не могут молчать».

Последовавшие за этим протесты были неслыханными для Улан-Удэ, столицы республики Бурятия, расположенной недалеко от границы с Монголией. Здесь проживают буряты, народ монгольского происхождения, и жители считаются очень спокойными.

Более тысячи протестующих требовали проведения перевыборов и отставки назначенного Путиным губернатора Бурятии Алексея Цыденова. Они изготовили огромные транспаранты с перечеркнутым топором — инструментом, который мгновенно стал символом беспредела властей.

Деятели культуры, в том числе художественный руководитель финансируемого правительством Государственного русского драматического театра Сергей Левицкий, выступили в поддержку протестующих, несмотря на то, что многих организаторов протеста посадили в тюрьму.

«Что бы ни происходило в Москве или в других городах, в нашем городе всегда было тихо — сказал Левицкий. — Люди перешли черту».

В первые 10 лет пребывания Путина у власти уровень жизни благодаря экономическому росту, подпитываемому нефтедолларами, повысился, и выросла его популярность. С тех пор из-за падения цен на нефть и западных санкций страна оказалась в сложном экономическом положении, но на протяжении многих лет Путину удавалось убеждать россиян в том, что восстановление статуса их великой державы стоит того, чтобы переносить эти экономические тяготы.

Михаил Дмитриев, московский экономист, который для изучения общественного мнения обращается к фокус-группам по всей стране, говорит, что причина российского недовольства носит экономический характер. По его словам, отсутствие роста личных доходов на протяжении многих лет вызывает отрицательное отношение, презрение к властям, недоверие к государственным СМИ и является причиной отсутствия интереса к внешнеполитическим авантюрам Путина.

Но в прошлом году Дмитриев обнаружил заметные изменения: впервые с начала 1990-х годов большинство его респондентов заявили, что расширение политических свобод важнее, чем увеличение доходов.

«Условий для серьезной дестабилизации обстановки в стране в настоящее время не существует, но, с другой стороны, это не статичная ситуация, а динамичная», — сказал он.

Вопрос сейчас заключается в том, сколько еще людей перейдут от негласного недовольства к публичному протесту, который, по мнению многих аналитиков, является единственным эффективным способом оказать давление на Кремль.

31-летняя Анастасия Матвеева, предприниматель из Улан-Удэ, которая устраивает ремесленные ярмарки и вечеринки в ночных клубах, до этого года политикой не интересовалась. Но затем один из ее любимых звезд Ютуба, популярный журналист Юрий Дудь, стал жестче критиковать государство и поддерживать протесты в Москве.

Она начала читать блог оппозиционера Алексея Навального, который разоблачает коррупцию среди российской правящей элиты. На митинги в Улан-Удэ она не ходила, но начинает думать, что должна отвечать за будущее своей страны.

«Я понимаю, что, наверное, нужно что-то делать, — говорит Анастасия.

По словам 55-летней женщины, оказавшейся рядом с местом, где проходила недавняя демонстрация, она поддерживает протестующих, но участвовать в протестах боится. По ее словам, ей как руководителю компании есть что терять, она слишком многим рискует. Она отказалась назвать свое имя, боясь преследований.

«Я — женщина из прошлой эпохи», из тех людей, чьих родственников расстреляли Советы, сказала она. Страх у меня в крови. Режим возвращается».

Шаман Габышев сказал, что для проведения обряда изгнания Путина он зажжет костер на Красной площади, прямо у Кремлевской стены. По якутской традиции он собирался «накормить» огонь кумысом и конским волосом, бить в кожаный бубен и совершать молитву, а «Путин одумается и спокойно уйдет в отставку».

Если власти запретят совершить этот ритуал, сказал он, люди поднимутся миллионами, призывая Путина уйти.

А пока он ждет решения своей судьбы. Он переехал из дома своей сестры, где после задержания спал на двух тонких синих матрасах на свободном пятачке на полу, и живет в отдельной избе во дворе. Но все по-прежнему пользуются всеми надворными постройками.

Габышев сравнил себя с гусеницей, которая «ползла по дороге, долго ползла, а потом превратилась в куколку, в кокон».

«Из этого кокона появится новый мир, летящий очень быстро, — сказал Габышев. — Никто не знает, когда».