Пришло время «людзьмі звацца» Андрей Беловешкин

15.10.2019, 22:58

Начните с себя ради ваших детей.

«Во всем виноваты гены!» Примерно такие рассуждения вы наверняка слышали, когда люди оправдывали свои пороки и слабости «плохой наследственностью, которая не оставила выбора». Генофонд, конечно, белорусам испортили: все, кто выделялся, чаще гибли от войн и репрессий, а многие высокодофаминовые и креативные уехали за рубеж. Но гены не выносят приговор, а лишь задают диапазон возможностей, и от нас зависит, как мы сможем повлиять на будущее детей и внуков.

Взрослых людей трудно изменить, а вот окно возможностей наших детей еще широко открыто. Как показала современная наука, многое из того, что мы считаем генетическим, таковым не является. Важно не только то, получили ли мы определенный ген, но еще и то, насколько он активен. Ведь каждый ген имеет своеобразные молекулярные метки, которые могут регулировать его активность. Изучением такой настройки генов занимается эпигенетика.

И если гены изменить достаточно трудно (но уже возможно), то эпигенетическая настройка генов еще не родившегося ребенка напрямую зависит от образа жизни родителей, особенно их питания. То есть забота о собственном здоровье или, наоборот, желание потакать вредным привычкам уже сегодня очень конкретно влияют на предрасположенность вашего будущего ребенка, который родится через несколько лет.

Такие быстрые изменения активности генов, например, помогают приспосабливаться к изменениям среды, и — что очень важно — эти изменения могут передаваться будущим поколениям. Происходит это с помощью процесса метилирования генов, и мы можем повлиять на эти маркеры, в отличие от генетических мутаций. Развитие мозга находится под влиянием генов, чувствительных к эпигенетической регуляции.

До открытия эпигенетики ученые скептически относились к «памяти предков». Но сейчас мы уже знаем, что она реальна и может передаваться как минимум на три поколения вперед. Так, экспериментом доказано, что если у мышей выработать страх перед определенным запахом, то потомки этих мышей даже в третьем поколении будут его бояться. Страх впечатывается в эпигенетику не только мышей, но и людей. Сравнение разных потомков евреев, переживших холокост, показало, что и у них в эпигеноме обнаруживается отпечаток травматических событий. Кстати, кроме страха может передаваться и предрасположенность к наркотической зависимости.

Эпигенетическая память по мужской и женской линиям различается. Так, «память о страхе» наследуется только по мужской линии, а вот внутриутробное развитие находится под решающим материнским влиянием. В 2003 году американский биолог Рэнди Джиртл провел классический эксперимент и показал, что питание матерей влияет на внешний вид (даже цвет шерсти!) и здоровье крысят и полноценное питание способно нейтрализовать вредные генетические мутации.

Если вы думаете: «Где мы, а где мыши!», то очень сильно ошибаетесь. С человеком все происходит очень похожим образом. Например, часто можно услышать про нашу «памяркоўнасць», но мало кто связывает ее с чем-то, кроме очевидных социально-психологических обстоятельств. И зря. Ведь питание белорусов достаточно бедно многими компонентами, важными для внутриутробного развития мозга. И это может быть проблемой более серьезной, чем мы привыкли считать.

Судите сами: в Беларуси почвы имеют низкое содержание ряда критически важных для развития мозга элементов, таких как йод и селен. Есть даже мнение (хотя и спорное), что пресловутые «агульная млявасць і абыякавасць да жыцця» связаны с латентным йододефицитом.

Конечно, благодаря йодопрофилактике проблема не стоит так остро, но, согласно исследованиям, у большинства беременных наблюдается йододефицит — и это в тот критический период, когда происходит формирование головного мозга! В Беларуси также мало селена. Его содержание в грудном молоке в 2 раза ниже нормы, и лишь 10% матерей имеют нормальные значения селена. Кроме указанных элементов, для развития мозга очень важны омега-3 жирные кислоты и железо, которых не хватает у беременных. И вот, казалось бы, мелкий пищевой дефицит перерастает в большую проблему здоровья и ума будущих поколений. Плохое питание матери несет риск необратимого снижения когнитивных способностей ее ребенка, и восполнять этот дефицит потом будет уже поздно.

«Не кури и не пей, ты же будущая мать!» — призыв верный. Но стоит понимать, что примеров того, как не только вредные привычки, но и питание матери может неочевидным образом влиять на здоровье ребенка, намного больше. В частности, ожирение женщины нередко приводит к повышенному уровню андрогенов во время беременности, что увеличивает риск аутизма у ее детей. А некоторые «здоровые» диеты (особенно несбалансированная веганская) могут также негативно повлиять на здоровье детей, ведь при этом наблюдается низкий уровень йода, цинка, дефицит витамина В12, холина, таурина, метионина и ряда других элементов, важных для правильной эпигенетической регуляции.

Кроме этого, людям, практикующим необдуманное веганство, важно помнить, что цинк и железо плохо всасываются из растительной пищи.

Поправить здоровье можно не только личной диетой, но и с помощью особого государственного подхода, и бедные почвы — не приговор. Например, Финляндия, где тоже очень мало селена, стремится улучшить здоровье всех своих жителей, запустив программу глобального обогащения почв. Это помогло: уровень селена в зерновых здесь вырос в 15 раз, в говядине — в 6 раз, а в плазме крови финнов — почти в два раза и достиг нормы.

Поэтому в первую очередь важны не земля, наследственность и обстоятельства, а ваше желание что-то создавать и изменять на локальном уровне, а государственная политика обеспечивает это в глобальном масштабе. Если она направлена на профилактику заболеваний и инвестирование в здоровье нации — результат можно увидеть невооруженным глазом уже в скором будущем.

Каждый раз, когда мы говорим про здоровье, питание, экологию, стресс, речь идет как о снижении риска заболеваний, так и о будущих поколениях. Я уверен, что системный подход к нашему здоровью может не просто его улучшить, но и изменить характер нашей нации. Репрессии, войны, бедное питание, выученная беспомощность, алкоголизация — это все то, что оставило эпигенетические шрамы на нашей ДНК, это можно и нужно исправлять. Хватит быть «дурнымі мужыкамі», уже время «людзьмі звацца». Начните с себя ради ваших детей.

Андрей Беловешкин, кандидат медицинских наук, onliner.by