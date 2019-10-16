закрыть
16 октября 2019, среда, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Леонид Заико: Управление экономикой происходит «на коленке»

5
  • 16.10.2019, 8:41
  • 1,934
Леонид Заико: Управление экономикой происходит «на коленке»
Леонид Заико

Правительство просто совершает прыжки на месте.

Прогнозы на развитие экономики Беларуси никогда не сбывались.

Правительству Беларуси приходится срочно пересматривать прогнозы экономического развития на следующий год.

Дело в том, что параметр по «росту ВВП» в 2,5%, который предложило правительство, показался Лукашенко «недостаточно напряженным».

В обсуждении этого вопроса принимают участие многие госорганы и даже «совет республики», которым руководит бывший премьер-министр Михаил Мясникович.

Что может в итоге получится из этой затеи? На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Как вы оцениваете то, что для обсуждения экономического развития страны привлекли Михаила Мясниковича? Кстати, он практически дословно повторил требование Лукашенко и заявил, что «задания 2020 года должны быть очень напряженными».

- Честно говоря, для любой страны с низким уровнем жизни, рост ВВП в 2-2,5% - показатель очень маленький. Если это перевести на язык макроэкономических агрегатов – это где-то меньше двух процентов прироста доходов, что является крайне тяжелым. Уже сейчас в Беларуси официальный рост доходов – 12%. То есть, данные показатели даже нет смысла обсуждать.

- Одно из предложений, которое обсуждают власти — «подстегнуть» экономику в будущем году за счет «инвестиционного кредитования». Нужно ли экономику «подстегивать» и что это за «инвестиционное кредитование»?

- В принципе, в Беларуси где-то на 45% «инвестиционное кредитование» обеспечивается самофинансированием предприятий - то есть половина. Сейчас прибыль в банковской системе около 40%. И банки гуляют, как коты на крыше.

Что бы ни говорили в правительстве, модель инвестиционного развития у нас лет 15 одна и та же – максимум 17 млрд долларов годовых инвестиций. Примерно половина из них – деньги самих предприятий. Население в этом реально не участвует. А в инвестициях – масса неиспользованных возможностей.

- Одна из «забот» властей: 2020 год — последний в «пятилетке», а планы на нее в течение предыдущих 4-х лет не выполнялись. Чтобы приблизиться в будущем году к выполнению задания на «пятилетку», рост ВВП должен составить в районе 6%. Достижимо ли это в сегодняшней ситуации?

- Игры в «накачивание» роста ВВП здесь достаточно неинтересны. Во-первых – они не профессиональны. Во-вторых – инвестиций нет, есть просто бюджетное субсидирование предприятий.

Это все выдается за инвестиционный процесс, хотя эти деньги как правило закапываются и сгорают. По этой причине, до тех пор, пока это субсидирование будет продолжаться – эффективных инвестиций абсолютно не будет. Это должны делать либо частные лица, инвесторы, либо крупный бизнес – а его у нас нету.

- Нужны ли вообще нам пятилетние планы и погоня за показателями, как в СССР, когда рапортовали о «пятилетке» в четыре или даже в три года?

- Что касается методики, никто правительству не должен запрещать составлять какие-то планы. По бюджетной политике, скажем, двухгодичные, по молочной промышленности – пятилетние.

Если это план-прогноз, которой в Беларуси, честно говоря, никогда не выполнялся, то пусть правительство играет в эти игры. Но гораздо более интересной является перспективная программа развития тех или иных секторов экономики - например, образовательного сектора, IT, электротранспорта и т.д.

А эта методология всеобъемлющего характера – как в материалах КПСС – она не является эффективной. Поэтому это то, что ребята делают «на коленке».

- Министр финансов Максим Ермолович впервые заявил о формировании дефицитного бюджета на следующий год. С учетом предложенного Мясниковичем «инвестиционного кредитования» — не приведет ли это к резкому росту невозвратных долгов у предприятий?

- Ермолович – дитя нархоза. Он там учился и на нем все родовые пятна есть.

Приведу на примере одной из самых «славных» структур в Беларуси. Как-то сюда приезжали мои коллеги из Германии и я их знакомил с работой Нацбанка и Министерства финансов. Так они были в шоке от работы последнего. Это было раньше – может быть, сейчас там работают немножко другие люди.

Министерство финансов не должно заниматься какими-то инвестиционными программами. Оно должно работать по вопросам выполнения бюджета и не надо лезть ни в какие другие дебри.

- Производительность труда в Беларуси в 6 раз ниже, чем в ЕС. При этом руководство страны в связи с «выборами» периодически напоминает чиновникам о необходимости повышения зарплат для электората. Чем чреваты для экономики такие подходы?

- Здесь наблюдается нарушение экономических законов. Потому что у нас около 1% прирост ВВП и 12% прирост номинальной зарплаты – это ведет к диспропорциям. При Сталине за такое бы расстреляли. На мой взгляд, нынешняя ситуация в Беларуси еще хуже, чем была во времена СССР.

Производительность труда – в Беларуси довольно сложный показатель. У нас скорее всего измеряют выработку труда, а не производительность. Но, что поделать, многие просто не понимают разницу между этими двумя понятиями. Это – результат плохого знания вопроса.

- К чему вообще может привести затея искусственно, в ручном режиме, «разогревать» экономику ради показателей на конец «пятилетки» и в период «выборов»?

- Я еще сам писал в 90-х годах, когда министром экономики был Владимир Шимов, что там был «разогрев» экономики по методу «левых кейнсианцев» – искусственное увеличение внутреннего спроса.

Сейчас почему-то стали вновь использовать этот термин, но я пока не вижу оснований утверждать, что это именно «разогрев». Скорее всего, здесь это просто попытка прыжков на месте. Шаг влево, шаг вправо - прыжок на месте. «Разогрева» экономики Беларуси, к сожалению, нету.


популярное за неделю

Мнение

Кузнецы кризиса
Кузнецы кризиса Леонид Фридкин
«Покушение» на диктатора
«Покушение» на диктатора Валерий Карбалевич
Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов