Леонид Заико: Управление экономикой происходит «на коленке» 5 16.10.2019, 8:41

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Леонид Заико

Правительство просто совершает прыжки на месте.

Прогнозы на развитие экономики Беларуси никогда не сбывались.

Правительству Беларуси приходится срочно пересматривать прогнозы экономического развития на следующий год.

Дело в том, что параметр по «росту ВВП» в 2,5%, который предложило правительство, показался Лукашенко «недостаточно напряженным».

В обсуждении этого вопроса принимают участие многие госорганы и даже «совет республики», которым руководит бывший премьер-министр Михаил Мясникович.

Что может в итоге получится из этой затеи? На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Как вы оцениваете то, что для обсуждения экономического развития страны привлекли Михаила Мясниковича? Кстати, он практически дословно повторил требование Лукашенко и заявил, что «задания 2020 года должны быть очень напряженными».

- Честно говоря, для любой страны с низким уровнем жизни, рост ВВП в 2-2,5% - показатель очень маленький. Если это перевести на язык макроэкономических агрегатов – это где-то меньше двух процентов прироста доходов, что является крайне тяжелым. Уже сейчас в Беларуси официальный рост доходов – 12%. То есть, данные показатели даже нет смысла обсуждать.

- Одно из предложений, которое обсуждают власти — «подстегнуть» экономику в будущем году за счет «инвестиционного кредитования». Нужно ли экономику «подстегивать» и что это за «инвестиционное кредитование»?

- В принципе, в Беларуси где-то на 45% «инвестиционное кредитование» обеспечивается самофинансированием предприятий - то есть половина. Сейчас прибыль в банковской системе около 40%. И банки гуляют, как коты на крыше.

Что бы ни говорили в правительстве, модель инвестиционного развития у нас лет 15 одна и та же – максимум 17 млрд долларов годовых инвестиций. Примерно половина из них – деньги самих предприятий. Население в этом реально не участвует. А в инвестициях – масса неиспользованных возможностей.

- Одна из «забот» властей: 2020 год — последний в «пятилетке», а планы на нее в течение предыдущих 4-х лет не выполнялись. Чтобы приблизиться в будущем году к выполнению задания на «пятилетку», рост ВВП должен составить в районе 6%. Достижимо ли это в сегодняшней ситуации?

- Игры в «накачивание» роста ВВП здесь достаточно неинтересны. Во-первых – они не профессиональны. Во-вторых – инвестиций нет, есть просто бюджетное субсидирование предприятий.

Это все выдается за инвестиционный процесс, хотя эти деньги как правило закапываются и сгорают. По этой причине, до тех пор, пока это субсидирование будет продолжаться – эффективных инвестиций абсолютно не будет. Это должны делать либо частные лица, инвесторы, либо крупный бизнес – а его у нас нету.

- Нужны ли вообще нам пятилетние планы и погоня за показателями, как в СССР, когда рапортовали о «пятилетке» в четыре или даже в три года?

- Что касается методики, никто правительству не должен запрещать составлять какие-то планы. По бюджетной политике, скажем, двухгодичные, по молочной промышленности – пятилетние.

Если это план-прогноз, которой в Беларуси, честно говоря, никогда не выполнялся, то пусть правительство играет в эти игры. Но гораздо более интересной является перспективная программа развития тех или иных секторов экономики - например, образовательного сектора, IT, электротранспорта и т.д.

А эта методология всеобъемлющего характера – как в материалах КПСС – она не является эффективной. Поэтому это то, что ребята делают «на коленке».

- Министр финансов Максим Ермолович впервые заявил о формировании дефицитного бюджета на следующий год. С учетом предложенного Мясниковичем «инвестиционного кредитования» — не приведет ли это к резкому росту невозвратных долгов у предприятий?

- Ермолович – дитя нархоза. Он там учился и на нем все родовые пятна есть.

Приведу на примере одной из самых «славных» структур в Беларуси. Как-то сюда приезжали мои коллеги из Германии и я их знакомил с работой Нацбанка и Министерства финансов. Так они были в шоке от работы последнего. Это было раньше – может быть, сейчас там работают немножко другие люди.

Министерство финансов не должно заниматься какими-то инвестиционными программами. Оно должно работать по вопросам выполнения бюджета и не надо лезть ни в какие другие дебри.

- Производительность труда в Беларуси в 6 раз ниже, чем в ЕС. При этом руководство страны в связи с «выборами» периодически напоминает чиновникам о необходимости повышения зарплат для электората. Чем чреваты для экономики такие подходы?

- Здесь наблюдается нарушение экономических законов. Потому что у нас около 1% прирост ВВП и 12% прирост номинальной зарплаты – это ведет к диспропорциям. При Сталине за такое бы расстреляли. На мой взгляд, нынешняя ситуация в Беларуси еще хуже, чем была во времена СССР.

Производительность труда – в Беларуси довольно сложный показатель. У нас скорее всего измеряют выработку труда, а не производительность. Но, что поделать, многие просто не понимают разницу между этими двумя понятиями. Это – результат плохого знания вопроса.

- К чему вообще может привести затея искусственно, в ручном режиме, «разогревать» экономику ради показателей на конец «пятилетки» и в период «выборов»?

- Я еще сам писал в 90-х годах, когда министром экономики был Владимир Шимов, что там был «разогрев» экономики по методу «левых кейнсианцев» – искусственное увеличение внутреннего спроса.

Сейчас почему-то стали вновь использовать этот термин, но я пока не вижу оснований утверждать, что это именно «разогрев». Скорее всего, здесь это просто попытка прыжков на месте. Шаг влево, шаг вправо - прыжок на месте. «Разогрева» экономики Беларуси, к сожалению, нету.