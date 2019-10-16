Падение идола 2 Телеграмм-канал «Серпом По»

16.10.2019, 12:59

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АРХИВНОЕ ФОТО LENTA38.COM

Кумир, потерявший силу — всего лишь кусок гипса.

На Байкале активисты снесли бюст Путина, который сами же и воздвигли в поселке Хужир, надеясь, что президент РФ решит проблемы жителей территории.

В конце августа Путина поставили у мыса Шаманка. Не прошло двух месяцев, как кумир был свернут с постамента. Недолго истукан таращился пустыми глазницами на округу. Надежда на Главного умерла.

История-символ.

Суть дела проста. Она такая же, как и во всей России: власти, начиная с Путина, заняты своим делом – обогащением, друзьями, войнами, Украиной, Америкой, ракетами. А повседневные нужды граждан – в последнюю очередь.

То же и на Байкале. В том, что там происходит, виноват лично Путин, его бездействие, его отказ, если и не менять природоохранное законодательство, то найти иные способы удовлетворить законные требования граждан.

Они разумны:

«Мы, население побережья Байкала, оказались под жестким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое».

Как только выяснилось, что Кремль законы не поменял, да еще и посадил на 3 года мэра Ольхонского района Копылова, который пытался решить проблемы жителей, терпение лопнуло. Мало того, что из Москвы ничего не делаете, так еще и нам не даете, уголовку на нас с цепи спустили.

Неизвестно, как сносили бюст Путину. Раздолбили его кувалдами или, сбросив с постамента, подцепили тросом, да и тащили волоком, словно бронзовую голову Муссолини в «Конформисте» Бертолуччи. А может, просто сняли и сунули куда-то в сарай, фейсом в сено. Будете теперь там стоять, покрываться пылью. Кумир, потерявший силу, всего лишь кусок гипса.

Телеграмм-канал «Серпом По»