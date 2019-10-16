Украинка сотворила сенсацию в мире математики 1 16.10.2019, 19:09

Марина Вязовская

Марина Вязовская решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет.

34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые всего мира пытались разгадать в течение 400 лет, передает «Сегодня».

Украинка решила уравнение по размещению в 8- и 24-мерных пространствах бесконечного количества точек, отталкивающихся друг от друга. Марине для разгадки понадобилось всего два года, что стало настоящей сенсацией в мире науки.

Марина Вязовская родилась в Киеве. Там закончила Естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Позже поехала учиться в Германию.

В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины, а в 2013 году стала доктором естественных наук в Боннском университете в Германии. Кроме этого, Марина является владелицей самой престижной математической награды мира – премии Салема.

Сейчас ученая проживает в Швейцарии и работает в Швейцарском федеральном технологическом институте.