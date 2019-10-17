Дмитрий Полиенко — провокатору: У тебя совесть есть? 7 17.10.2019, 13:55

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Дело против политзаключенного разваливается?

Активист Дмитрий Полиенко не признает на суде вины по первому вменяемому ему эпизоду - «распыление перцового газа в лицо мужчине на лестничной площадке» (ч. 3 ст. 339 УК), сообщает сайт ПЦ «Весна».

На суде оказалось, что «пострадавший» Алексей Юрин был в состоянии алкогольного опьянения. Когда он начал в суде рассказывать о «настроении», то судья его остановил и сказал рассказывать все по существу.

Обвинения разваливаются?

«Выйди, пожалуйста, курить на улицу», - по словам «пострадавшего», после этой просьбы Дмитрий якобы «распылил газ». Он сразу почувствовал, что обожгло в глазах, было трудно дышать. Сам баллончик он не видел, так как это произошло мгновенно. «Пострадавшему» кажется, что его тон голоса был расценен Полиенко как угроза.

Прокурор задает уточняющие вопросы: «Как выглядел баллончик, во что был одет Полиенко?». Пострадавший многого не помнит.

«Пострадавший» Алексей Юрин не смог описать свое состояние после инцидента. На эти вопросы прокурора он не смог ответить, тогда судья Орлов попытался ему объяснить суть прокурорских вопросов.

С места инцидента «пострадавшего» забрал сын. Когда его довели до квартиры, там дочь полила ему лицо водой. В тот день он рассказал об инциденте только семьи (жене, сыну и дочке), а также какому-то другу. Скорую не вызывали. Рассказывает, что жена звонила в скорую, чтобы получить консультацию. Но он этого не слышал. Не вызывали скорую, так как у «пострадавшего» якобы «свои отношения с медиками». На вопрос судьи, почему все-таки не вызвали скорую, «пострадавший» сказал, что она не нужна. Ему сказали, чтобы часто промывал водой и приобрести капли какие-то.

Инцидент имел место 13 марта, но «пострадавший» обратился в милицию только через день - 15-го. Прокурор запрашивает, почему он все-таки решил обратиться в милицию. «Подумал, с женой поговорил, поэтому и обратился».

15 марта «пострадавший» будто бы все еще чувствовал слезотечение в правом глазу. Он обратился в больницу позже. Там подтвердили, что с правым глазом что-то не так, что «наверное, стало последствием распыленного балончика». На сегодня все «вроде нормально». Адвокат попыталась выяснить, в каком состоянии «пострадавший» был в тот день. Что значит «в хорошем настроении, навеселе»?

«Я выпил 300 грамм водки, а к водки бокал (150 грамм) пива», - ответил «пострадавший».

Сразу он рассказывал, что пил в кафе только с другом, но с уточняющих вопросов и ответов «потерпевшего» стало известно, что выпивал он с компанией. С людьми, которые подсаживались к их столику. Но он не помнит их, как и то, о чем с ними разговаривали. В тот день «пострадавший» даже не думал вызывать милицию, никого об этом не просил.

Далее он рассказал о том, как подавал заявление в милицию. Составлял заявление на месте. У него приняли его, а через несколько дней его вызвал следователь на допрос. Но в день подачи заявления около 20:00 приезжала следственная группа.

Прокурор в связи с «существенными противоречиями» попросил зачитать объяснения «пострадавшего», взятые во время следствия.

Действительно, в них имеются противоречия. Например, в суде Юрин рассказывает, что его сын забрал с места инцидента, но в пояснениях говорит, что жена и дочь его забрали. Также в объяснениях он говорил, что был трезв, но в суде выяснились даже граммы алкоголя.

Судья Орлов попытался выяснить у Юрина причины противоречий.

«Я следователю говорил, что был нетрезв, но он не придал этому внимания. Я думал, что это не важно. Я же не совершал никакого преступления», - пояснил он.

Вскрылись еще противоречия в показаниях «пострадавшего»:

В пояснениях говорится, что Дмитрий курил, но в суде рассказывал, что был запах дыма, он курил;

В объяснениях он говорил, что у него болела правая часть бедра. Но в суде рассказывает, что он мог удариться где-то позже. Дмитрий вообще не причинял никаких повреждений ему. И не толкал.

В пояснениях в ходе следствия Юрин говорил, что «на миг потерял сознание». Теперь говорит, что ему так показалось. Он не знает.

После всех этих «показаний» Дмитрий Полиенко обратился к пострадавшему: «У тебя есть совесть?».

Напомним, что сегодня Минский городской суд продолжил рассмотрение дела против активиста Дмитрия Полиенко. В начале суда политзаключенный в знак протеста вскрыл себе вены. После этого процесс сделали открытым.