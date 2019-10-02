Сколько белорусов работает в Литве и какие профессии в дефиците 1 2.10.2019, 15:34

Наши соотечественники устраиваются именно в таких сферах.

Литовская служба занятости в первом полугодии выдала белорусам около 855 разрешений на работу. Чаще наших соотечественников в Литве трудоустраиваются украинцы. Им в январе-июне выдали около 2835 разрешений на работу. Экономика в Литве растет, работодатели говорят о нехватке работников, однако уровень безработицы растет. В числе причин такого явления указывают и увеличенное пособие по безработице, и иммиграция из третьих стран. Однако последний фактор мог коснуться только определенных секторов, пишет ru.delfi.lt.

По данным за июль 2019 года, уровень безработицы в Литве составляет 6,4%, это на 0,1% больше среднего по ЕС.

Среди причин роста безработицы в Литве эксперты отмечают иммиграцию из третьих стран. По мнению руководителя Института исследования рынка труда, профессора Богуслава Гружевского, "пока это реакция на потребности рынка".

"Служба занятости фиксирует, что из 4500 разрешений, выданных в первом полугодии, 63% получили украинцы, около 19% – белорусы, 3% – россияне, еще немного – жители Кавказа и т. д. Специальности соответствуют тем, представителей которых в Литве не хватает. Что касается соотношения числа рабочих мест с количеством представителей профессии, которые ищут работу. В первом полугодии было 3800 вакансий для поваров, а безработных поваров было 1300. И по данным видно, что доминируют повара в числе этих 4500 иммигрантов. Другая группа – каменщики, потребность в них также выше, чем количество ищущих работу", – сказал Болеслав Гружевский.

Однако, по его словам, в некоторых секторах влияние эмигрантов отрицательное. Например, это касается водителей большегрузных машин. Приезжие соглашаются на работу в тех условиях, какие им предлагают, поэтому литовцы не могут договориться об улучшении условий.

"В числе безработных водителей больше. С другой стороны, есть свободные места и в транспортном секторе", – сказал Гружевский, заметив, что в будущем в этой сфере надо создавать больше хороших рабочих мест. Нехорошо, что литовцы конкурируют с дешевой рабочей силой. Хотелось бы, чтобы в будущем таких мест стало меньше, чтобы рабочих мест таких стало больше, чтобы не было конкуренции с иностранцами за рабочие места, не требующие высокой квалификации", – сказал профессор.

Он напомнил, что Литва все меньше привлекает даже тех же украинцев, поскольку границы открыла Германия, Польша. Конечно, по его мнению, украинцы должны себя хорошо чувствовать, но и о литовцах не надо забывать.

По данным Департамента статистики, самый высокий уровень безработицы был среди мужчин 15–24 лет (13,9%). Гените-Пикчене сказала, что иммигранты работают в секторе строительства и транспорта, где доминируют мужчины.

"Транспортный, строительный секторы... В этих секторах больше работают мужчины, и эта конкуренция, видимо, выше. (…) Чего Литве не хватает, так это эффективности на рынке труда, и это понимание, что работник должен получить работу, если его вытесняют, то ее уже нет, не подходит, поскольку система переквалификации в таком случае должна быть эффективнее, больше отвечать спросу на рынке труда, сам человек должен инвестировать в себя, учиться всю жизнь, а в Литве это непопулярно", — считает эксперт Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Индре Гените-Пикчене.

По ее мнению, "Литва скоро не сможет конкурировать с этикеткой дешевой рабочей силы, расходы на труд растут на 10% в год".

— Конечно, таких сфер, где все строится на дешевой рабочей силе, станет меньше. Мы как страна с замкнутой экономикой должны будем конкурировать с помощью своих других достоинств, поэтому естественно, что произойдет структурный перелом: в системе образования, в гибкости системы переквалификации", – сказала Гените-Пикчене.

По ее словам, иммигранты создают ВВП в Литве, помогают работать и сохранять конкуренцию нашим компаниям. "Если иметь в виду, что Литва после кризиса лишилась больше 10% популяции, эта эмиграция была больным местом Литвы в последнее время, и тут мы умудрились перевернуть все с ног на голову и стать местом притяжения иммигрантов, привлечь больше людей, чем уезжает, вдруг это обернулось вредом для нас, что касается экономики. Я с этим не согласна. Такой обескровленный рынок, как у нас, восприимчив к рабочей силе, нам, литовцам, с нашими культурными знаниями, обычаями, хорошим владением языком, легко конкурировать с приезжими, у которых нет этих достоинств", – считает экономист.

В целом же на литовском рынке труда, по прогнозам местной службы занятости, растет спрос на инженеров, ИТ-специалистов. Из квалифицированных работников больше всего литовским нанимателям нужны водители большегрузных машин и грузовых машин, мясники, наладчики и операторы станков по обработке металла, швеи, скорняки и шапочники, строители, водители автобусов и троллейбусов, обивщики мебели. Но если профессия не входит в список дефицитных, то иностранному специалисту нужно получать разрешение на трудоустройство.

Сложнее же всего найти работу, по данным литовской службы занятости, в секторе администрирования и исполнительном секторе, в секторе учета и бухгалтерии. Немного предложений также для дизайнеров, операторов по сбору данных, биологов, ботаников и зоологов, декораторов, секретарей, спортивных тренеров, переводчиков, журналистов, охранников, флористов, парикмахеров, косметологов, водителей легковых авто, такси и фургонов.

Кем белорусы трудоустраиваются в Литве

Напомним, Польша и Литва входят в топ-3 стран, в которые белорусы, по официальной статистике, чаще всего отправляются на заработки, пишет tut.by.

В Литве существует список дефицитных профессий, по которым иностранцам с 2017 года можно трудоустраиваться без специальных разрешений. К примеру, в этом перечне на второе полугодие 2019 года значатся в числе прочих водитель международных грузовых транспортных перевозок, сварщик, бетонщик, электрик, швеи.

Белорусы, которые отправляются на заработки в Литву, нередко устраиваются именно по дефицитным профессиям. Этим объясняется то, что последние два года сокращается число выданных нашим соотечественникам разрешений на трудоустройство в соседней стране. Так, в 2018 году служба занятости при Министерстве социальной защиты и труда Литвы выдала 725 разрешений на работу для белорусов. Для сравнения: в 2017 году — 1198 разрешений, а в 2016 году — 6483.

Однако в этом году тенденция изменилась: начало расти число выданных для белорусов разрешений на работу. Так, с января по июнь нынешнего года Служба занятости Литвы выдала 835 разрешений на работу гражданам Беларуси.

— По профессии большинство из них водители международных пассажирских транспортных средств, повара, монтажники технологических трубопроводов и оборудования, столяры, бетонщики, укладчики кирпича, водители электропогрузчиков, монтажники металлоконструкций, укладчики кровли, — сообщили FINANCE.TUT.BY в Службе занятости Литвы.

Для сравнения: в первом полугодии 2018 года белорусам было выдано в 2,5 раза меньше разрешений на работу в Литве — 333.

По данным белорусской стороны, в Литве в первом полугодии 2019 года трудоустроились 637 наших соотечественников. При этом в Литве востребованы белорусские рабочие. В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.