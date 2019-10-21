«Женщина, у вас не тот возраст!»: как нарушают трудовые права белорусов 8 21.10.2019, 9:33

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Закон в этой сфере не работает.

Словосочетание «работающая женщина» еще несколько десятилетий назад воспринималось с неким раздражением и удивлением, поскольку женщина всегда ассоциировалась с выполнением домашних и материнских обязанностей. Сегодня же работающие женщины — не редкость, хотя процесс найма для женщины всегда проходит тяжелее, нежели для мужчины. Работодатели по умолчанию ищут на должность мужчину, что ставит женщину в невыгодное положение, пишет Светлана Балашова для «Свободных новостей».

Статистика показывает, что женщины, несмотря на то, что они более образованны, чем мужчины (высшее образование имеют 55% женщин против 38% мужчин), зарабатывают меньше, причем во всех сферах, в том числе в медицине и образовании. Казалось бы, ведь большинство работников в этих сферах именно женщины, но руководящие позиции занимают, как правило, мужчины. Также женщин чаще увольняют, когда приходится сокращать коллектив.

Трудное право на труд

Большинству белорусов, которые оказались на незаслуженном отдыхе, достаточно трудно вернуться в профессию или найти подходящую работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования международного общественного объединения «Гендерные перспективы». Было опрошено 1298 человек из разных регионов Беларуси в возрасте от 16 до 63 лет. Оказалось, что с проблемой дискриминации на рынке труда сталкивались 85% белорусов — 89,6% женщин и 80,4% мужчин. Женщины чаще всего сталкиваются с дискриминацией в связи со своей ролью жены и матери, а мужчины — из-за возраста. Самые уязвимые — это замужние и незамужние женщины до 35 лет без детей, женщины с детьми до 10 лет и женщины в декретном отпуске.

Самый распространенный вид дискриминации — дискриминация при приеме на работу. В таких ситуациях побывало 73,8% женщин и 64,7% мужчин. Самая распространенная причина попадания в подобные ситуации — возраст, в первую очередь молодой. С ущемлением прав в связи с беременностью или уходом за ребенком сталкивались 26,2% женщин. С необоснованными требованиями к внешнему виду на рабочем месте сталкивались 28,6% мужчин и 27,1% женщин. С нарушениями сексуальной неприкосновенности на рабочем месте знакомы 23% женщин и 14,6% мужчин.

Исследование также показало, что отстаивать свои права готовы немногие. При приеме на работу в таких ситуациях что-либо предпринимают 12,7% белорусов. Количество тех, кто хотел бы что-то сделать, но не сделал, значительно больше — 40,1%. Исследователи предполагают, что низкий уровень готовности отстаивать права в случае дискриминации при приеме на работу связан с тем, что у соискателей значительно меньше рычагов влияния на потенциального нанимателя, потому что отношения между сторонами никак не оформлены.

Хочешь работать? Тогда ни семьи, ни детей, ни личной жизни

Девять из десяти женщин сталкивались с дискриминацией на рынке труда. Однако, столкнувшись с неравенством, они не стремятся отстаивать свои права — в Генеральную прокуратуру до сих пор не поступало ни одной жалобы по подобным делам. Женщины, говорят эксперты, предпочитают молчать из-за боязни потерять работу, страха перед проблемами с трудоустройством в будущем. В рамках кампании «ПолНеПотолок», проводимой общественной организацией «Гендерные перспективы», были собраны личные истории женщин, связанные с желанием работать.

«…У нас в отделе образовалась уже вторая вакансия за последний год, на которую пытались найти кандидата. Так вот, руководитель департамента (женщина) прямым текстом сказала, что лучше бы найти парня, потому что декретниц у нас в департаменте уже много. На собеседовании с девушками-кандидатами вопросы про планы насчет замужества и детей задавались вполне открыто. В итоге — взяли парня».

«…Однажды я пыталась устроиться на работу в международную транспортную компанию. Мне фирма казалась очень профессиональной всегда, но вопросы, заданные мне на третьем этапе отбора, отбили всякое желание работать. У меня спрашивали о сексуальном опыте, как долго живу половой жизнью, был ли гомосексуальный опыт, какой алкоголь предпочитаю, а последней каплей был вопрос: «Сможете ли все рассказать на детекторе лжи?».

«…На очередном собрании руководитель сказала нам, что на рабочем месте умирать не надо, если сами болеете, то идите на больничный, а если дети болеют, то вы можете позволить себе няню. Ну, а если пойдете на детский больничный три раза, то с вами не продлят контракт на следующий год».

«…Однажды я попала на собеседование. Но директор компании, которая его проводила, откровенно заявила: «Вы нам не подойдете. Нам нужна именно молодая сотрудница, из которой будет проще сделать «нужного специалиста». Плюс у вас уже есть послужной список, значит, будут притязания по зарплате».

Закон есть, но он не работает

В теории белорусское законодательство защищает соискателей от дискриминации по какому-либо признаку. Например, за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение женщины по мотивам ее беременности предусмотрена уголовная ответственность (ст.119 УК). В Беларуси по этой статье не был привлечен ни один работодатель. Трудовой кодекс (ст.14) запрещает дискриминацию трудовых отношений по какому-либо признаку, будь то пол, возраст, национальное происхождение и другое. Также, отказывая соискателю в заключении трудового договора, работодатель обязан объяснить причину отказа и по требованию гражданина письменно изложить отказ в течение трех дней. Если, по мнению соискателя, отказ необоснованный, он вправе обжаловать его в суде. Однако на практике большинство работниц боятся защищать свои права, закрывая глаза на ситуации дискриминации или стараются сменить работу.

— Многие не хотят об этом говорить, потому что у нас контрактная система, и договоры заключаются на год, — говорит юрист Лидия Вольская. — Часто за консультацией обращаются женщины, оказавшиеся в ситуации неравенства. Юристы объясняют, что надо делать. Выслушав, женщины решают ничего не делать: боятся, что с ними в следующий раз не продлят контракт. Женщины, которые не боятся увольнения либо уже лишились работы, также не хотят отстаивать свои права в суде: это дорого, долго и тяжело собрать доказательства, что был факт дискриминации. В нашей стране судебная защита исходит из паритета равенства сторон. Бремя доказывания лежит на лице, инициировавшем данный спор, то есть человек сам должен будет доказать, что подвергся дискриминации.

Рынок никого не щадит

— Многие жалуются на дискриминацию при поиске работы — по полу, возрасту, внешности. Я как работодатель могу подтвердить, что она есть везде, — говорит директор клининговой компании Марина. — Более того, это осознанный выбор бизнеса, хоть об этом не принято говорить. Но основана она не на какой-то личной неприязни или предпочтениях, а на производственной необходимости, хотя, конечно, люди, пострадавшие от такой дискриминации, редко признают ее истинные причины. Общество требует дать равные права мужчинам и женщинам. И, возможно, мне стоило бы потратить еще много времени и денег и ждать, что общество меня похвалит за мою доброту, толерантность и современность. Но я не буду этого делать. Для меня эффективность намного важнее социального одобрения. Потому что я — частный малый бизнес, и никто не хочет мне дать денег на социальную справедливость. И свои счета я оплачиваю исключительно самостоятельно.

Рынок никого не щадит и сметает неэффективных — и компании, которые заигрываются в социальные игры в ущерб прибыльности, и работников, которые ведут себя так, будто им все должны: и брать, и хорошо платить, и защищать, и не дискриминировать.