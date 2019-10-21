Как химик из Барановичей занялась кондитерским делом и начала готовить полезные конфеты 3 21.10.2019, 10:33

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Татьяна Титенкова

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Путь белоруски к созданию полезных сладостей начался с соцсетей.

Жительница города Барановичи Татьяна Титенкова воспитывает троих детей. А дети, как известно, очень любят сладости, в которых обычно много сахара. Однако Татьяна нашла выход: она научилась готовить вкусные, но при этом полезные конфеты. И даже периодически учит этому других мам. Накануне Всемирного дня конфет, который отмечается 18 октября, она рассказала intex-press.by о своем сладком хобби, которое может перерасти в бизнес.

Татьяна Титенкова по образованию химик-технолог по производству пластмасс. До рождения первого ребенка она даже успела отработать три года по специальности на крупном нефтехимическом заводе. Но потом пошла в первый декрет, за ним сразу во второй, а потом и в третий. И материнство чудесным образом превратило ее из обычного «технаря» в творческую личность.

– До того, как появились дети, я считала, что у меня руки не из того места растут. Но материнство открыло во мне какую-то творческую жилку. Мне и поделки в сад нравится делать: так я отдыхаю душой. Жалко, что времени на творчество часто не хватает, – говорит Татьяна.

Польза от соцсетей

Путь Татьяны к созданию полезных сладостей начался с соцсетей. Маму троих детей в какой-то момент очень заинтересовала тема здорового питания. И она стала читать блоги о полезной еде.

– Там много писали о вреде сахара. И меня эта тема очень взволновала, так как у меня дети, которые очень любят сладкое. Поэтому я стала думать, как сделать любимые ими сладости полезными, – вспоминает горожанка.

Побродив по просторам интернета, Татьяна нашла несколько рецептов полезных конфет на основе натуральных продуктов. И решила попробовать их приготовить.

– Рецептов в интернете хватает. Но свой основной рецепт я вывела методом проб и ошибок, меняя соотношение ингредиентов и добавляя что-то новое. Основные ингредиенты, которые я использую, это различные сухофрукты: финики, которые дают сладость, орехи, кунжут, кокосовая стружка, какао и другие натуральные продукты, – рассказывает Татьяна. – Мои конфеты, в отличие от обычных, не содержат ни грамма сахара, в них нет искусственных консервантов и красителей. Их можно давать даже маленьким детям, так как они несут только пользу.

Дети мамины полезные конфеты оценили. И Татьяна стала угощать ими родственников и знакомых мам.

– Однажды я угостила своими конфетами знакомую, которая также увлекается темой здорового питания. И она предложила мне провести мастер-класс по приготовлению таких конфет для барановичских мам и их детей. Для меня это был первый такой опыт, я очень волновалась, но в итоге все прошло хорошо, все остались довольны. А я поняла, что людям эта тема интересна, – рассказывает горожанка.

Где найти ингредиенты

На то, чтобы приготовить одну коробочку конфет, нужно немало времени. Прежде всего, чтобы найти и купить качественные продукты. Татьяна говорит, что хорошие сухо-

фрукты и орехи без проблем можно купить в Барановичах на рынке, причем по вполне неплохой цене. А вот с некоторыми другими ингредиентами могут возникнуть проблемы.

– Недавно я стала делать полезный мармелад. Он очень похож на обычный, только по текстуре более нежный и ломкий. При его создании используется не желатин, а агар – натуральный желирующий агент на основе морских водорослей. Так вот агар можно купить далеко не в каждом магазине, – рассказывает полезных конфет мастер.

Когда ингредиенты найдены и закуплены, их нужно подготовить. Орехи Татьяна тщательно вымывает, сушит, а потом еще и замачивает в воде на несколько часов: без этого качественная сладкая масса для создания конфет не получится.

Все ингредиенты, которые идут в конфеты, тщательно измельчаются и перемешиваются, что тоже непросто, так как масса получается очень густой. Ну, а на то, чтобы скатать из нее шарики, взвесить и обмакнуть их в кунжут, кокосовую стружку или другую обсыпку, уходит меньше всего времени.

– У меня в доме полезные конфеты есть всегда. И дети их настолько любят, что иногда даже налепить не успеваю: прямо от готовой массы отщипывают и едят, – смеется Татьяна.

Сама же горожанка – педант: любит, чтобы конфеты были не только качественно сделаны, но и красиво упакованы, особенно если предназначены кому-то в подарок. Каждую конфету она обычно кладет в отдельную «юбочку», а чтобы упаковать их все, заказывает в интернете специальные коробочки.

«Нарабатываю базу»

Уже около года Татьяна Титенкова создает полезные сладости для своей семьи, друзей и знакомых. Делает это пока не ради заработка, а скорее, чтобы совершенствовать собственное мастерство. Деньги если и берет, то только на продукты, ведь они не из дешевых: одна коробочка конфет в зависимости от ингредиентов может обойтись в сумму от 3 до 13 рублей. Но, говорит девушка, в последнее время она все серьезнее задумывается о том, чтобы превратить свое хобби в работу и источник дохода.

– Если честно, когда я стала делать эти конфеты для себя, даже не думала, что тема здоровых сладостей настолько заинтересует людей. Но спрос есть, а у меня в голове куча идей, – говорит Татьяна. – Для себя я решила, что на работу по специальности точно не вернусь. И в будущем хотела бы заниматься созданием полезных сладостей. Но хочу, чтобы все было официально, поэтому сейчас нарабатываю базу, чтобы можно было все оформить.

По ее словам, в настоящее время она изучает и пробует создавать новые полезные сладости, чтобы у нее был ассортимент, с которым можно было бы открывать свое дело. Она уже начала создавать полезный мармелад, хочет попробовать делать «живой» шоколад, кешью-капкейки. А еще подумывает о том, чтобы заказать специальные наклейки или таблички, на которых можно было бы указывать состав, чтобы люди, которым конфеты попадают в руки, видели, что они натуральные и полезные.

– Я считаю, у каждой мамы должно быть какое-то приятное, творческое занятие. А если оно еще и доход начнет приносить, вообще хорошо, – резюмирует мастерица. – Питание очень важно для здоровья. И я не против сладостей, но считаю, что все должно быть в меру. По крайней мере дома мои дети едят полезную еду.