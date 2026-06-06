Лукашенко боится покушения в Гродно Андрей Карась, «Салідарнасць»

6.06.2026, 8:59

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Как в окружении диктатора видят «праздничную атмосферу».

Вечером 5 июня правитель принял участие в церемонии открытия XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Телеграм-канал «Пул первого» по этому поводу опубликовал фотографию с текстом «Вечер — в праздничной атмосфере».

На снимке — залитая дождем пустынная площадка и Александр Лукашенко на сцене. Зрители отодвинуты куда-то подальше.

На подобные мероприятия обычных граждан давно не пускают, а устраивают отбор в массовку среди преданных сторонников власти. Но, видимо, вопросы безопасности так сильно волнуют Лукашенко, что даже к такой толпе правитель приближаться не рискует.

В начале президентства было совсем по-другому. На снимке — фестиваль «Дажынкі», 1996 год.

С тех пор ситуация кардинально изменилась. Своим поведением Лукашенко демонстрирует: он вполне понимает, насколько сегодня непопулярен в народе.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

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