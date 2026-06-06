Сибига: Путин упустил свой шанс 6.06.2026, 16:17

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Поражения Кремля станут все более унизительными.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что отказ инициатора войны Путина согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским обернется для кремлевского диктатора плохими последствиями.

Как подчеркнул глава МИД в сети X, нет никаких хороших новостей для россиян, пишет «Униан».

- Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны, – отметил Сибига.

По его убеждению, дальше для России все будет только хуже, поскольку потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными.

- Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения, – подчеркнул Сибига

Дальнобойные удары в российском тылу будут усиливаться

В то же время, как отметил министр, в России уже нет безопасных мест, которые не подвергаются дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти.

Вместе с тем, международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. В частности, это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления.

Путин не достигнет своей цели в войне против Украины

- Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий, – заявил глава МИД.

Также, по словам министра, все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя.

- Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию, – заявил министр.

Как считает Сибига, России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

Министр подытожил, что этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины.

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