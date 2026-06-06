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В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

4
  • 6.06.2026, 16:02
  • 1,588
В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

Испытайте себя.

 

 

 

На первый взгляд это задание кажется простым и почти детским. Нужно всего лишь представить, как сложили лист и что с ним произошло после разреза. Но именно такие задачи чаще всего и сбивают с толку. Мозг плохо работает с воображаемыми преобразованиями, особенно если нужно держать в голове несколько шагов, пишет «Вокруг света».

Пространственное мышление — это способность мысленно вращать, складывать и изменять объекты. Оно напрямую связано с вниманием и рабочей памятью. В подобных задачах важно не только увидеть картинку, но и «прокрутить» её в голове.

Этот тест как раз проверяет такую способность. Вам нужно понять, сколько частей получится после того, как лист сложили и разрезали. На первый взгляд кажется, что ответ очевиден. Но стоит начать рассуждать — и появляются сомнения.

Сколько частей бумаги получится, когда разрежут этот лист?

Свой ответ напишите в комментариях.

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