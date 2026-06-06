В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление

В Сеть попал интересный тест на пространственное мышление4
- 6.06.2026, 16:02
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Испытайте себя.
На первый взгляд это задание кажется простым и почти детским. Нужно всего лишь представить, как сложили лист и что с ним произошло после разреза. Но именно такие задачи чаще всего и сбивают с толку. Мозг плохо работает с воображаемыми преобразованиями, особенно если нужно держать в голове несколько шагов, пишет «Вокруг света».
Пространственное мышление — это способность мысленно вращать, складывать и изменять объекты. Оно напрямую связано с вниманием и рабочей памятью. В подобных задачах важно не только увидеть картинку, но и «прокрутить» её в голове.
Этот тест как раз проверяет такую способность. Вам нужно понять, сколько частей получится после того, как лист сложили и разрезали. На первый взгляд кажется, что ответ очевиден. Но стоит начать рассуждать — и появляются сомнения.
Сколько частей бумаги получится, когда разрежут этот лист?
Свой ответ напишите в комментариях.