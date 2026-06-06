Представители пяти стран выиграли по шведскому острову

Представители пяти стран выиграли по шведскому острову1
- 6.06.2026, 16:32
- 1,010
Даже билеты туда им оплатят.
Представители пяти стран, победившие в конкурсе министерства Швеции по туризму, получат по одному шведскому острову совершено бесплатно. Дорогу до их новой недвижимости оплатит тоже правительство Швеции, пишет «Европульс».
На самом деле, победители получат острова в свое личное пользование всего на год. Их даже называют не владельцами, а хранителями маленьких клочков суши. Ни на одном из них нет жилья.
Размеры самого маленького из островов — Марстена, который выиграла немецкая студентка — составляют всего 180 на 50 метров. Летом это популярное для каякеров и любителей сапсерфинга место, но большую часть остров является исключительной вотчиной колонии бакланов.
Паре из Швейцарии повезло больше. Их остров под названием Тьювхольмен крупнее и покрыт сосновыми и еловыми лесами. Похожий участок суши достался и паре из Нидерландов — на их Медбодане тоже есть деревья. А вот острова любительницы вязания из Канады и походного энтузиаста из американского Висконсина — Сторбергет и Шетбодан — каменистые и растительности там нет.
Зачем Швеции бесплатно передавать свои острова в собственность, пусть всего и на год? В министерстве туризма говорят, что, приглашая хранителей островов, страна хочет показать — ценность путешествий заключается в тишине, природе и ощущении свободы, а не в солидном банковском счете. Поэтому конкурс был открыт для всех, кроме миллиардеров — это было прямо прописано в условиях. К тому же островов у Швеции больше, чем у любой другой страны в мире — около 267 тысяч, и большинство из них никому не принадлежит.
Чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны были записать минутный видеоролик и объяснить, почему именно они заслуживают чести стать хранителями одного из островов.
Для победителей есть несколько ограничений. Например, они не могут переименовать свою недвижимость, а еще обязаны пускать к себе любых желающих — в Швеции только настоящие владельцы островов могут закрывать доступ.