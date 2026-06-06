«Интрига вокруг позиции Венгрии остается» 1 6.06.2026, 16:11

Украина преодолевает преграды на пути в ЕС.

Украина уверенно продвигается к членству в Евросоюзе, успешно преодолевая барьеры европейской бюрократии и сопротивление отдельных стран. Отчасти этому способствовала и смена правительства в Венгрии.

Приход к власти Петера Мадьяра лишил Будапешт кремлевских обязательств, что позволило разблокировать открытие первого интеграционного кластера для Киева. Тем не менее, политическая интрига и процедурные препятствия на пути в ЕС все еще остаются. Такое мнение в эфире телеканала FREEДOM выразил эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Игорь Попов.

«Сейчас [наблюдается] политический тренд: и Украина сохраняет свои намерения и готовность стать полноправным членом Европейского Союза, и со стороны ЕС постепенно снимаются существующие барьеры, как от брюссельской бюрократии, так и от отдельных стран-членов ЕС, которые высказывали свои особые пожелания. То есть все идет не так быстро и легко, как нам бы хотелось, но, тем не менее, даже это решение демонстрирует, что если поработать, то можно пробить любые барьеры», — сказал он.

Попытки правительства бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать европейскую интеграцию Украины указывают на российский след и влияние Москвы, отметил эксперт.

- После изменения правительства, после выборов в Венгрии, у [нынешнего премьер-министра] Петера Мадьяра нет таких обязательств перед Российской Федерацией. Представители украинского правительства три недели работали в закрытом режиме по вопросам европейской интеграции. Официального результата нет, есть только неофициальный документ, который опубликовали журналисты о договоренностях. И вот даже этой договоренности, без подписи министров, было достаточно, чтобы Петер Мадьяр вышел и сказал, что он видит достаточный прогресс, чтобы не препятствовать открытию первого кластера, — рассказал аналитик.

Но интрига дальнейшего развития событий, как отметил Игорь Попов, остается.

- Интрига остается, потому что для открытия последующих кластеров или других технических финансовых решений в пользу Украины, венгерское правительство может запрашивать выполнение утвержденной дорожной карты, и здесь опять же будут определенные препятствия и процедурные, и временные, и даже политические для Украины, — подытожил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com