США оставит своих военных в Сирии для охраны нефти 4 21.10.2019, 17:44

Иллюстрационное фото

На данный момент, продолжается выход США из северо-восточной Сирии.

Министр обороны США Марк Эспер заявил о том, что некоторые американские войска, размещенные вблизи нефтяных месторождений северо-восточной Сирии, могут остаться с возглавляемыми курдами "Сирийскими демократическими силами" (SDF), чтобы нефть не попала в руки "Исламского государства" или других террористов, сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

По его словам, сейчас американские войска находятся в нескольких городах, расположенных прямо у нефтяных месторождений.

"Целью является блокирование доступа, в частности ИГИЛ и любых других групп, к доходам, которых, вероятно, они хотят достичь, чтобы проводить собственную преступную деятельность", - сказал Эспер.

"Была дискуссия о том, что возможно сделать это. Решение еще не принято по численности или чего-то подобного", - добавил он.

Эспер добавил, что пока продолжается выход США из северо-восточной Сирии, некоторые войска до сих пор находятся с SDF вблизи нефтяных месторождений, и обсуждался вопрос о сохранении присутствия части из них.