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Минское «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов

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  • 22.10.2019, 22:15
Минское «Динамо» уступило «Барысу» в серии буллитов
Фото: hcdinamo.by

Белорусские хоккеисты потерпели шестое поражение подряд.

Минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Барысу" в серии буллитов, потерпев поражение в шестом поединке подряд, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — БАРЫС — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

ДИНАМО: Энрот; Еременко — Граньяни, Гайнетдинов — Ковыршин — А.Костицын; Евенко – Готовец (к), Степанов — Демков — Мартынов; Знахаренко — Бокун, Паре — Шор — Принс; Павленко — Китаров — Павлович; Денисов, Дадонов.

БАРЫС: Паскуале; Диц (к) — Маклюков, Михайлис — Найт — Бойд; Блэкер — Клещенко, Шевченко — Волк — Старченко; Шалапов — Семенов, Петухов — Сагадеев — Акользин; Панюков — Шестаков — Асетов; Данияр, Мусоров.

ШАЙБЫ: 1:0 — Паре (Шор, Принс, 33.39). 1:1 — Петухов (Диц, 39.54 — бол.). 1:2 — Диц (65.00, победный буллит).


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