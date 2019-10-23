В Минске таксист продал за 500 рублей чужой Mercedes 5 23.10.2019, 18:20

Иллюстрационное фото

Машина показалась таксисту ничейной.

В Минске таксист продал за 500 рублей чужой автомобиль Mercedes-Benz. Он проезжал по улице Уборевича и заметил припаркованную машину. Она ему показалась ничейной. 31-летний мужчина решил... продать автомобиль. Он разместил в интернете объявление о продаже автомобиля с фотографиями. Покупатель нашелся. Таксист сказал, что потерял документы на Mercedes. Как информирует пресс-служба столичной милиции, машину у него купили.

Mercedes начали искать после того, как в милицию с заявлением обратились родственники его умершего владельца. Выяснилось, что как раз решался вопрос с имуществом, и машина временно оставалось около дома. До тех пор, пока ее не заметил таксист.

По делу проводится проверка. Пока неизвестно, какое наказание ожидает минчанина. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за хулиганство и грабеж.