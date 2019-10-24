Максим Винярский: Пусть знают, что они не спрячутся под своими черными мантиями 3 24.10.2019, 8:03

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Лучше всего власть слышит голос уличных акций.

Об этом один из координаторов гражданской кампании»Европейская Беларусь» Максим Винярский заявил в интервью «Радыё Рацыя»:

- Я считаю, что во время каждого политического процесса должны происходить акции, должны люди требовать вслух на улице, чтобы было слышно не только в помещении суда, чтобы не только там была поддержка.

Чтобы они знали, что они не смогут совершать свои преступления, спрятавшись под своими черную мантиями. Вот поэтому мы и стоим здесь.

Напомним, что агитационный пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь» вчера проходил у входа в Минский городской суд. Там с 11.00 продолжился процесс над политзаключенным Дмитрием Полиенко.