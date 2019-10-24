Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов
- 24.10.2019, 8:08
- 1,754
Это уникальное достижение — никто до него не добивался такого результата.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Славии". Аргентинец забивает уже в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Это уникальное достижение — никто до него не добивался такого результата, сообщает pressball.by.
Больше результативных сезонов в Лиге чемпионов было только у Райана Гиггза (16), но не подряд. Рауль, как и Месси, забивал в 15 сезонах Лиги чемпионов, но также не подряд.
Кроме того, Месси догнал лидеров по количеству голов в Лиге чемпионов разным командам. Аргентинец забивал 33 разным соперникам. Столько же у Рауля и Криштиану Роналду.