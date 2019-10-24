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Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

  • 24.10.2019, 8:08
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Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов
Лионель Месси

Это уникальное достижение — никто до него не добивался такого результата.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил мяч в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Славии". Аргентинец забивает уже в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Это уникальное достижение — никто до него не добивался такого результата, сообщает pressball.by.

Больше результативных сезонов в Лиге чемпионов было только у Райана Гиггза (16), но не подряд. Рауль, как и Месси, забивал в 15 сезонах Лиги чемпионов, но также не подряд.

Кроме того, Месси догнал лидеров по количеству голов в Лиге чемпионов разным командам. Аргентинец забивал 33 разным соперникам. Столько же у Рауля и Криштиану Роналду.


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