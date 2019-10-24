В Беларуси ввели новые школьные программы для старшеклассников 5 24.10.2019, 13:50

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Больше всего изменений — по физкультуре.

Вступило в силу постановление Министерства образования об утверждении учебных программ. Изменения коснутся программ для учеников старшей школы — с 5-го по 11-й класс, больше всего нововведений — для 9-классников, сообщает tut.by.

Так, для учеников 9 классов изменения вносятся в программу по следующим предметам: белорусский язык и литература, русский язык и литература, иностранный язык, математика и физика, биология и химия, информатика, история Беларуси и Всемирная история, обществоведение и география, трудовое обучение и физкультура.

Для 10- и 11-классников изменения внесены только в программу по физкультуре. Для 8-классников — по трудам, географии и физкультуре, 7-классников — по трудам, биологии и физкультуре, 6-классников — по русской литературе и физкультуре, для 5-классников — по русскому языку и литературе, по физкультуре.

В пояснениях к учебной программе по трудовому обучению говорится, что курс для мальчиков состоит из заданий по обработке древесины и металлов, ремонтным работам в быту, для девочек — из основ домоводства, приготовления пищи, изготовления швейных изделий и выращивания растений.

— В процессе трудового обучения учителю необходимо использовать межпредметные связи с такими учебными предметами, как «Физика», «Биология», «Химия», «Математика», «Информатика», которые активизируют познавательную деятельность учащихся, развивают их мышление и память при переносе и обобщении знаний из разных учебных предметов, — отмечается в постановлении Минобразования.

Напомним, Лукашенко неоднократно критиковал учебные программы.

— В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы… Математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном — в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу, — заявил диктатор в феврале.

Тогда же он подчеркнул, что есть договоренность об изменении школьных и вузовских программ:

— Начиная со школьных программ и заканчивая вузовскими, где только возможно, поменяем эти программы, уберем все лишнее, оставим нужное. И критерием здесь будет наша жизнь, действительность, которая будет требовать от будущего специалиста тех или иных навыков, тех или иных знаний.

Процедура перехода всех классов на новые учебные программы будет завершена к 2021−2022 годам, когда выпустятся нынешние старшеклассники, проходящие старую программу. Об этом заявлял министр образования Игорь Карпенко.