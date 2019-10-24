закрыть
24 октября 2019, четверг, 15:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Видеофакт: Известная детская песня стала гимном протестов в Ливане

  • 24.10.2019, 15:20
Видеофакт: Известная детская песня стала гимном протестов в Ливане
Фото: AFP

На протестах в Бейруте можно часто услышать именно эту песню.

Сети распространяют видео, на котором протестующие из Бейрута толпой весело поют детскую песню Baby Shark для ребенка в машине.

Об этом пишет tsn.ua cо ссылкой на CNN.

Элиана Джеббур ехала через район Баабда, на юг от Бейрута, когда толпа протестующих окружила машину. Ее 15-месячный сын Робин был с ней.

Женщина заметила, что малыша пугают громкие люди, поэтому она попросила протестующих быть не такими громкими. Они же решили развлечь ребенка и начали исполнять песню "Baby Shark", которая стала гимном для малышей во всем мире.

“Это было спонтанно», - сказала Джеббур. - “Ему нравится эта песня. Он много раз слышит ее доме и смеется”.

Видео, снятое женщиной, стало популярным, а композиция превратилась в неофициальный гимн протестов в Ливане.

Напомним, что жители страны вышли на улицы из-за экономических проблем, в числе которых повышение цен и коррупция. Теперь во время демонстраций можно часто услышать именно эту песню, играющую на фоне столпотворений и перекрытых улиц.


популярное за неделю

Мнение

Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус?
Зачем белорусские власти натягивают сову на глобус? Валерий Карбалевич
Перепись, досвидос!
Перепись, досвидос! Дмитрий Растаев
Мы требуем ухода Лукашенко
Мы требуем ухода Лукашенко Полина Шарендо-Панасюк