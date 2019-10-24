Видеофакт: Известная детская песня стала гимном протестов в Ливане 24.10.2019, 15:20

Фото: AFP

На протестах в Бейруте можно часто услышать именно эту песню.

Сети распространяют видео, на котором протестующие из Бейрута толпой весело поют детскую песню Baby Shark для ребенка в машине.

Об этом пишет tsn.ua cо ссылкой на CNN.

Элиана Джеббур ехала через район Баабда, на юг от Бейрута, когда толпа протестующих окружила машину. Ее 15-месячный сын Робин был с ней.

Женщина заметила, что малыша пугают громкие люди, поэтому она попросила протестующих быть не такими громкими. Они же решили развлечь ребенка и начали исполнять песню "Baby Shark", которая стала гимном для малышей во всем мире.

“Это было спонтанно», - сказала Джеббур. - “Ему нравится эта песня. Он много раз слышит ее доме и смеется”.

Видео, снятое женщиной, стало популярным, а композиция превратилась в неофициальный гимн протестов в Ливане.

Напомним, что жители страны вышли на улицы из-за экономических проблем, в числе которых повышение цен и коррупция. Теперь во время демонстраций можно часто услышать именно эту песню, играющую на фоне столпотворений и перекрытых улиц.