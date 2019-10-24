«Ня быць скотам!»: пикет «Европейской Беларуси» в Минске
- 24.10.2019, 17:34
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Активисты гражданской кампании общаются с жителями столицы.
Гражданская кампания «Европейская Беларусь» проводит пикеты в Минске в поддержку зарегистрированных кандидатов Ольги Николайчик, Артема Черняка, Оксаны Юшкевич, Павла Юхневича, Елены Терешковой, Валерия Бычковского. Активисты раздают визитки и брошюры.
Видео с пикета в «Фейсбуке» опубликовал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.
На видеозаписи играет песня группы «Ляпис Трубецкой» на стихи Янки Купалы «Ня быць скотам!».