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Команда Полины Шарендо-Панасюк продолжает агитационную кампанию

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  • 24.10.2019, 18:40
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Команда Полины Шарендо-Панасюк продолжает агитационную кампанию

В Бресте по-прежнему звучит лозунг «Лукашенко должен уйти!».

Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк продолжил агитационную кампанию в центре Бреста.

«17 ноября этого года должны состояться очередные выборы в «парламент», но на самом деле выборов в Беларуси нет. 25 лет у нас нет честных выборов. Лукашенко украл у нас выборы. Сейчас мы используем эту кампанию, чтобы донести наши программные требования:

- это отставка Лукашенко;

- проведение честных выборов;

- остановка строительства атомной электростанции в Островце;

- остановка завода аккумуляторных батарей.

Нет колхозной диктатуре! Лукашенко должен уйти!», - заявил Андрей Шарендо на пикете.

Напомним, сегодня Брестская окружная избирательная комиссия после яркого выступления на БТ сняла с участия в «выборах» кандидата от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Команда активистки обжалует незаконное решение комиссии, поэтому, согласно закону, она имеет право продолжать агитационную кампанию.


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