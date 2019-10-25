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Беларусь уступает почти всем странам тропической Африки по скорости интернета

  • 25.10.2019, 11:12
Беларусь уступает почти всем странам тропической Африки по скорости интернета

Наша страна заняла 121 место в мире.

По данным ирландской компании Ookla, в сентябре Беларусь потеряла семь позиций в рейтинге скорости подключения к интернету, пишет «Брестская газета».

Согласно новому отчету Беларусь занимает 121 место в мировом рейтинге по скорости мобильного доступа в сеть с результатом 12,59 Мбит/с (Download) и 9,06 Мбит/с (Upload). Наша страна уступает почти всем странам тропической Африки, которые есть в рейтинге. Не обошла нас еще только Руанда.

Соседние страны занимают в представленном рейтинге следующие места:

19 место – Литва – 46,61 Мбит/с (Download) / 14,54 Мбит/с (Upload)

46 место – Польша – 34,86 Мбит/с (Download) / 10,60 Мбит/с (Upload)

49 место – Латвия – 33 Мбит/с (Download) / 12,19 Мбит/с (Upload)

88 место – Украина – 21,40 Мбит/с (Download) / 11,82 Мбит/с (Upload)

93 место – Россия – 20,99 Мбит/с (Download) / 10,21 Мбит/с (Upload).

Лидирует в списке Южная Корея (95,11 Мбит/с). Серебро взял Катар (69,05 Мбит/с), а Норвегии досталась почетная бронза (68 Мбит/с).


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