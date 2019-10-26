В Минске прошла встреча с кандидатами в депутаты от «Европейской Беларуси» 1 26.10.2019, 16:10

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Главная тема встречи — закрытие Островецкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». Встреча прошла у входа в столичный торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро «Спортивная»).

Темы встречи:

- смена власти на всех уровнях,

- экологические проблемы Минска,

- закрытие АЭС в Островце,

- достойная жизнь — возможность зарабатывать на родине,

- отмена «декрета о тунеядцах» и «закона об отсрочках»,

- фальсификация выборов властями.

17:00

За расписанием предвыборных пикетов можно смотреть в социальных сетях гражданской кампании «Европейская Беларусь». Спасибо, что следили за нашей текстовой трансляцией.

17:00

«Приглашаем всех вас на предвыборные пикеты «Европейской Беларуси», которые будут проходить в Минске до 17 ноября. Мы будем вместе думать, как выйти из тупика, в который нас загнали. Как сделать так, чтобы колхозный диктатор ушел в оставку. Как сделать так, чтобы довести его и его дружков до суда. Колхозной диктатуре — баста! До встречи на улицах Минска. Жыве Беларусь!», — завершил встречу с кандидатами координатор граждаской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

16:53

Выступает кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич: «БелАЭС — это российский стратегический объект».

16:44

Активисты «Европейской Беларуси» раздают «тревожные чемоданчики», в которых находятся спички, гречка и соль.

Представители ЦИК отказыватся от него. Возможно, у них какой-то иммунитет на случай катастрофы.

16:40

«Девять миллионов повстанцев», — прочитал свой стих Алесь Круткин.

16:36

«Литовские власти очень обеспокоены тем, что в Беларуси открывается БелЭАС. Обеспокоены литовские власти, журналисты, простые люди», — рассказала о своем впечатлении от поездки в Литву режиссер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик.

16:31

Всем желающим раздают йодомарин и инструкцию действия в случае взрыва на АЭС.

16:28

Участники митинга скандируют «Баста Островецкой АЭС!».

16:26

Активисты «Европейской Беларуси» предлагают каждому желающему надеть противогаз.

16:24

Выступает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский: «Эти люди не могут запустить салют, а вы говорите об АЭС». Таким образом Максим Винярский напомнил людям о трагедии с запуском салюта на 3 июля в Минске, когда погибла женщина.

16:23

На пикет «Европейской Беларуси» пришло около 100 человек.

16:18

Всем известно, что реактор БелАЭС роняли. Активисты «Европейской Беларуси» решили провести конкурс «Поймай реактор». Участнику конкурса подарили костюм химзащиты.

16:13

Звучит серена радиацонной безопасности. Блогер и активист Андрей Войнич призывает людей обсудить проблему строительства в Беларуси Островецкой АЭС.

16:12

Выступила кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Оксана Юшкевич. Она рассказала присутствующим об угрозе, которую несет БелАЭС.