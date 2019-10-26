В Минске прошла встреча с кандидатами в депутаты от «Европейской Беларуси»1
- 26.10.2019, 16:10
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Главная тема встречи — закрытие Островецкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь». Встреча прошла у входа в столичный торговый центр «Тивали» (улица Притыцкого, 29, станция метро «Спортивная»).
Темы встречи:
- смена власти на всех уровнях,
- экологические проблемы Минска,
- закрытие АЭС в Островце,
- достойная жизнь — возможность зарабатывать на родине,
- отмена «декрета о тунеядцах» и «закона об отсрочках»,
- фальсификация выборов властями.
17:00
За расписанием предвыборных пикетов можно смотреть в социальных сетях гражданской кампании «Европейская Беларусь». Спасибо, что следили за нашей текстовой трансляцией.
17:00
«Приглашаем всех вас на предвыборные пикеты «Европейской Беларуси», которые будут проходить в Минске до 17 ноября. Мы будем вместе думать, как выйти из тупика, в который нас загнали. Как сделать так, чтобы колхозный диктатор ушел в оставку. Как сделать так, чтобы довести его и его дружков до суда. Колхозной диктатуре — баста! До встречи на улицах Минска. Жыве Беларусь!», — завершил встречу с кандидатами координатор граждаской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.
16:53
Выступает кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Павел Юхневич: «БелАЭС — это российский стратегический объект».
16:44
Активисты «Европейской Беларуси» раздают «тревожные чемоданчики», в которых находятся спички, гречка и соль.
Представители ЦИК отказыватся от него. Возможно, у них какой-то иммунитет на случай катастрофы.
16:40
«Девять миллионов повстанцев», — прочитал свой стих Алесь Круткин.
16:36
«Литовские власти очень обеспокоены тем, что в Беларуси открывается БелЭАС. Обеспокоены литовские власти, журналисты, простые люди», — рассказала о своем впечатлении от поездки в Литву режиссер и активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольга Николайчик.
16:31
Всем желающим раздают йодомарин и инструкцию действия в случае взрыва на АЭС.
16:28
Участники митинга скандируют «Баста Островецкой АЭС!».
16:26
Активисты «Европейской Беларуси» предлагают каждому желающему надеть противогаз.
16:24
Выступает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский: «Эти люди не могут запустить салют, а вы говорите об АЭС». Таким образом Максим Винярский напомнил людям о трагедии с запуском салюта на 3 июля в Минске, когда погибла женщина.
16:23
На пикет «Европейской Беларуси» пришло около 100 человек.
16:18
Всем известно, что реактор БелАЭС роняли. Активисты «Европейской Беларуси» решили провести конкурс «Поймай реактор». Участнику конкурса подарили костюм химзащиты.
16:13
Звучит серена радиацонной безопасности. Блогер и активист Андрей Войнич призывает людей обсудить проблему строительства в Беларуси Островецкой АЭС.
16:12
Выступила кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» Оксана Юшкевич. Она рассказала присутствующим об угрозе, которую несет БелАЭС.