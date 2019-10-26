Брестское «Динамо» в гостях выиграло у «Гомеля», уступая по ходу матча 1 26.10.2019, 21:22

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Команда из Бреста остается лидером чемпионата Беларуси по футболу.

Брестское "Динамо" взяло три очка в "Гомеле", пропустив первым в матче 26-го тура высшей лиги, — 2:1, пишет "Прессбол".

ГОМЕЛЬ — ДИНАМО Бр — 1:2

Гомель. 26 октября. Стадион “Центральный”. 17.00.

Судьи — Д.Щербаков, А.Гусев, М.Арабей (все — Минск).

ГОМЕЛЬ: Кавлинов, Акубардия (Игнатенко, 46), Юденков (к), Васильев, Иванов, Жесткин, Суханов (Глебко, 68), Шрамченко, Квашук (Милевский, 81), Болов, Нивалдо.

Запасные: Коваленко, Луцевич, Царенко, Терещенко.

ДИНАМО Бр: Гутор, Веретило, Павловец, Кики, Витус, Кисляк, Васильев, Савицкий (Юзепчук, 81), Кривец (Хобленко, 46), Нехайчик (к), Лаптев (Дуарте, 88).

Запасные: Павлюченко, Богомольский, Никифоренко, Полховский.

ГОЛЫ: 1:0 — Квашук (34). 1:1 — Нехайчик (61). 1:2 — Хобленко (72).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нехайчик (33), Юденков (37), Кисляк (41), Глебко (70), Витус (92+).

Напомним, команда из Бреста остается лидером чемпионата Беларуси по футболу.