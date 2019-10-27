Словно с другой планеты: 10 самых необычных мест на Земле 1 27.10.2019, 10:35

Там однозначно стоит побывать.

Глядя на эти фото, сложно вообразить, что все, что на них изображено, — творение природы и находится на нашей планете, пишет tripmydream.com.

1. Памуккале, Турция

Памуккале – стабильно присутствует в многочисленных рейтингах самых красивых мест на Земле и это абсолютно заслуженно. Это ряд термальных источников, причудливым образом высекших «ступени» в белоснежном известняковом склоне. Сегодня сюда приезжают не только путешественники, желающие посмотреть на чудо природы, но и те, чьей целью является оздоровление, и они с удовольствием погружаются в неглубокие травертины. Среди открытых для купания одной из наиболее популярных является «Бассейн Клеопатры».

Находится достопримечательность в отдалении от туристических центров, поэтому, отправляясь сюда из ближайшего курортного города, нужно быть готовым к продолжительной поездке. К слову, хрупкие стенки известняковых травертин чувствительны к повреждениям, и по многим из них ходить запрещено. Для того, чтобы пройтись по остальным, придется снять обувь. За соблюдением этого правила внимательно следит охрана.

2. Пещеры Вайтомо, Новая Зеландия

Пещеры Вайтомо в новозеландском регионе Уаикато и сами по себе довольно интересны: здесь можно наблюдать замысловатые известняковые наросты и причудливые ходы, созданные много столетий назад. Но то, что делает их поистине уникальными и что стоит увидеть, — «обитатели» Пещеры Светлячков. Это тысячи грибных комариков, которые, скапливаясь на ее сводах, создают эффект «звездного неба».

3. Озеро Ретба, Сенегал

Отправляясь в Сенегал, стоит понимать, что красочных достопримечательностей там настолько много, что посетить все за раз вряд ли удастся. Но что определенно стоит вашего внимания, так это загадочное «розовое озеро» — Ретба – одно из красивейших мест на Земле. Выглядит оно точно картинка из детской книжки — белоснежные берега и розовая вода. За такую необычную окраску ответственны древнейшие цианобактерии, обитающие в соленом озере.

Добраться туда довольно просто: озеро расположено всего в 30 км от местной столицы, Дакара. В городе вам наверняка предложат услуги такси, поездки к этой достопримечательности невероятно популярны.

4. Драконовые деревья на острове Сокотра, Йемен

Если в душе вы Индиана Джонс, которому по нраву неисследованные земли, вам прямой путь в одно из самых необычных мест Йемена – остров Соктора. Причиной фантазийного растущих здесь деревьев является выделяемый сок ярко-красного цвета. Сделав надрез в коре, можно увидеть, как Драконово дерево начинает «кровоточить».

Раньше таких деревьев (порой тысячелетних) было довольно-таки много на Канарских островах, но вследствие активного сбора ценной красной смолы их количество значительно уменьшилось. Посмотреть на небольшую рощицу все еще можно в Йемене.

5. Пещера Шондонг, Вьетнам

Фото: Thao NGUYEN

Расположенная во вьетнамской провинции Куангбинь, пещера Шондонг считается самой крупной в мире. Здесь можно увидеть проходы высотой до 200 метров и шириной до 150 метров.

Кроме того, путешественники остаются в восторге от подземной реки, а также растений под отверстиями в сводах пещеры, из-за которых внутрь пробивается солнечный свет. Чтобы посмотреть на пещеру, отправляйтесь в Национальный парк Фонгня-Кебанг.

6. Солончак Уюни, Боливия

Фото: kris krüg

Перечисляя самые необычные места в мире, нельзя не вспомнить про Салар-де-Уюни. Природная жемчужина Боливии, Уюни — солончак, то есть высохшее соленое озеро. Настоящим чудом природы оно становится в сезон дождей. Покрываясь тонким слоем воды, соленая поверхность превращается в самое большое природное зеркало в мире. В погожий день в этом «зеркале» отражается ясное боливийское небо — идеальный фон для фото.

Местные жители утверждают, что лучшим временем для посещения солончака является февраль, но осенью и весной это уникальное место также очень красиво.

7. Светящаяся вода на Мальдивах

Фото: Poeu

Самые удивительные места мира можно найти и в популярных местах отдыха, главное – знать, куда и когда смотреть. Мальдьвы – райское место, но об одной из его граней вы возможно ещё не знали. На Мальдивах уникальное «звездное небо» появляется прямиком в океане! Происходит это благодаря люминесцирующему планктону, населяющему воды у острова Ваадху. Невероятное место!

Обычно он начинает светиться в определенные стрессовые моменты, к примеру, во время прибоя и, конечно же, ночью. Но учтите, что от купания в это время лучше воздержаться, потому как фитопланктон может выделять ядовитые вещества.

8. Разноцветные дюны в парке Лассен, США

Фото: Npca

А это разноцветное геологическое формирование уже давным-давно заслужило славу неземного и одного из красивейших мест мира. Дюны расположены у конуса древнего спящего вулкана на территории национального парка Лассен.

Их необычная расцветка появилась из-за окисления пепла, оседавшего прямиком на потоки лавы во время извержения.

9. Гейзер Флай, США

Фото: Nicolás Echevarría

Америка очень богата своими природными ресурами, а потому самые необычные места мира можно встретить и в США. Американский искусственный гейзер Флай правильнее будет назвать постоянно действующим термальным источником, ведь один из признаков гейзера — непостоянство. Появился он в результате человеческой деятельности.

Когда-то на этом месте бурили скважину для колодца, после того, как тот перестал функционировать, под землей начались природные реакции, которые привели к образованию этого чуда.

10. Дорога гигантов, Ирландия

Фото: Nick Hewitt

Эта ирландская достопримечательность также появилась из-за вулканического вмешательства. Благодаря извержению, произошедшему много веков назад, здесь появились 40 000 базальтовых колонн, уходящих в море, подобно ступеням для самого настоящего великана.

Помимо, собственно, прогулки по колоннам, также интересно будет подняться вверх и обозреть живописную панораму. Кроме того, здесь есть возможность арендовать (или приехать на уже арендованном) велосипед и прокатиться по обустроенному маршруту по окрестностям.