Латвия передаст Украине партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей 1 7.06.2026, 17:23

Среди переданных транспортных средств также есть автомобили бизнес-класса.

Латвийское Государственное агентство по обеспечению передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей.

Об этом сообщает Delfi.

Транспортные средства предназначены для подразделений армии Министерства обороны Украины, подразделений Национальной гвардии Украины, Малиновской военной администрации Харьковской области, военной администрации Прилуцкого района Черниговской области, а также для Боровской центральной больницы.

Автомобили были изготовлены в период с 2004 по 2015 год.

Среди переданных транспортных средств также есть автомобили бизнес-класса Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 года выпуска и два автомобиля BMW 525 2004 года выпуска.

С начала войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у водителей, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также изъятые по другим уголовным делам.

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